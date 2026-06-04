傳韓國瑜受邀訪美 莊瑞雄：若為台灣發聲就是和鄭麗文「互別苗頭」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文訪美期間，今有媒體報導美國參議院外委會將邀請立法院長韓國瑜6月下旬率跨黨派立委訪問華府，遭疑美方此舉是否在戳鄭麗文的銳氣？民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時直言，若韓國瑜出訪是站在台灣的立場發聲，就是在跟鄭麗文互別苗頭，因為鄭麗文的立場目前看起來比較模糊。

莊瑞雄表示，各政黨要角去國際上參訪，民進黨團都期待他們能與台灣站在一起，站在台灣的立場為台灣發聲，爭取台灣更大的利益。對於在野黨的出訪，只要對台灣是有利的，民進黨團都一定是拍手。

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至於美方此刻邀請韓國瑜是否有意打臉鄭麗文？莊瑞雄認為，是否打臉鄭麗文，要看韓國瑜出訪時講了什麼，若韓出訪時站在台灣的立場、代表國家來發聲，跟鄭麗文互別苗頭也很正常，因為鄭麗文的立場看起來比較模糊。

莊瑞雄呼籲，鄭麗文訪美行尚未結束，也期待鄭麗文後續的論調能代表台灣，鄭麗文的底氣是來自於台灣，怎麼會來自於鄭習會、共產黨、習近平對其的支持？

黨團書記長范雲表示，外交對台灣特別重要，尤其中共處心積慮在阻撓台灣的外交，捷克參議院議長韋德齊近日來立院拜訪時也邀請韓國瑜到捷克去拜訪，韓也剛從英、法回台。民進黨團樂見反對黨無論是黨主席或議長都能出訪多多聽不同的聲音。

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