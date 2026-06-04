黃國昌新書指昔戰友落跑 吳崢開砲：極度自戀自我中心

民進黨發言人吳崢。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發新書《向光前行》，重提2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時戰友林昶佐、洪慈庸等都先離開，最後只剩自己還在「堅持」。民進黨發言人吳崢今（4日）批評，實情是洪慈庸小產後還陪同絕食淋雨，黃國昌根本未顧及他人，甚至8年後還出書消費別人，極度自戀、自我中心，「但我覺得做人還是要有個限度！」

黃國昌在新書中提到，2018年他在時代力量參與「勞基法」修法抗爭時，凌晨他閉目養神，「當我再張開眼睛時，發現身邊空了。Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。

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對此，曾加入時代力量的吳崢今受訪直言，黃國昌當然是為了往自己臉上貼金，自己要自吹自擂，但做人還是要有個限度。

吳崢表示，黃國昌在書中指控，當年時代力量的同袍林昶佐與洪慈庸在抗爭中離開，是背棄他、背叛他、選擇安穩舒服的道路；但實情是，當年黃國昌根本沒有顧及其他人的想法，也沒有和其他人討論過，就自己擅自決定要發起這場抗爭。

吳崢進一步還原，當時其他同袍陪同前往抗爭，洪慈庸當時甚至是抱著小產後、尚未痊癒的身體，陪著黃國昌在凱道靜坐絕食淋雨，到最後實在是身體撐不下去，所以才去醫院。黃國昌事隔8年之後還要跳出來，把這段往事寫到書裡面消費別人，說別人都背叛他，只有他自己堅持理想。

吳崢批評，這種極度自戀、極度自我中心、自溺的心態，就是為什麼很多人到最後都無法與黃國昌共事下去，因為對黃來說，他的世界徹底的圍繞他自己打轉，只有他自己一個人，完全看不到其他人不同的想法和意見。

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