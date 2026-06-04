中國六四天安門軍隊鎮壓學生 陳水扁引述：鄧小平是元凶

前總統陳水扁在臉書發文指，他當年在獄中看了《國家的囚徒-趙紫陽的秘密錄音》這本書，可以清楚知道出動軍隊鎮壓當年六四天安門前的學生是當時中國最高領導人鄧小平。（取自陳水扁臉書）

1989年發生的中國「六四天安門事件」，距今已歷時37年之久。前總統陳水扁今天在臉書發文說，中國北京不敢面對的六四天安門事件真相，就是鄧小平動用軍隊鎮壓天安門的學生。

陳水扁回憶道，當年在獄中看了1本書《國家的囚徒-趙紫陽的秘密錄音》可以解答，封面特別引述趙紫陽的話：「我要對歷史負責，絕不做鎮壓學生的總書記」。

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陳水扁表示，六四天安門事件的歷史真相就是─1989年5月17日下午，當時中國最高領導人、中共中央軍事委員會主席鄧小平在家裡召開常委會，鄧小平不甩總書記趙紫陽主張應承認天安門前學生的行動是愛國運動，仍決定要調動軍隊進京、實施戒嚴，趙紫陽堅持不做動用軍隊鎮壓學生的總書記。

陳前總統說，美國白宮機密檔案解密顯示「六四天安門事件」總共有1萬0454人被血腥屠殺，鄧小平是中國「六四事件」的元凶；正如我國蔣介石是「二二八事件」的元凶，下令武力鎮壓的加害者責任都不用去追究。

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