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    首頁 > 政治

    教練機墜毀兩飛官殉職 消息人士：飛官待遇不如民航、缺額永遠在

    2026/06/04 11:12 記者王榮祥／高雄報導
    T34教練機發生意外，圖為失事教練機10多年前在跑道滑行樣貌。（資料照 記者王榮祥攝）

    T34教練機發生意外，圖為失事教練機10多年前在跑道滑行樣貌。（資料照 記者王榮祥攝）

    空軍T-34C教練機日前墜地、兩中校飛官殉職，有1.3萬追蹤者的臉書粉專「細機細機師」PO出一位消息人士的說法，指空軍飛官缺額永遠都在、人員不夠，且飛官不單操，工資也只有民航的70%左右，慢速機飛官更只有50%，人員根本留不住。

    「細機細機師」彙整事故後的空軍記者說明會，認為空軍當時說明的用字專業相當準確，且記者大部份相當溫柔，不會「挖坑」讓長官跳，或主動去問「正面資訊」，例如飛官是否有去避民宅之類？

    版主接著分享消息人士提供說法，飛機才剛在周檢出來，飛了96小時狀態良好，那時北風才3節，風向不成問題，不建議太過集中在盧中校那句話（指飛T-34是在玩命），強調軍中飛機維修無問題，當然不是說不會有意外，但有料件供應的正常情況下，和民航標準比也不差。

    版主問消息人士有能改善的地方嗎？消息人士回應空軍飛官缺額永遠都在，人員不夠，訓練指揮部人不夠，就把人從一線單位抽過去，之後一線單位又有戰備任務人又不夠，死循環；飛官有時有任務、公務，法定休假都放不到，要上班，之後也沒能補到假。

    版主詢問所以是Fatigue（過勞）可能也是潛在因素？消息人士指出，飛官不單操，工資也只有民航70%左右，慢速機飛官更只有50%，人員根本留不住。

    針對網友建議改類似演練課目可改模擬機，消息人士提及模擬機都有在做，都是先過模擬機才去實機，但實機和模擬手感有差，不應該用模擬機去完全取代實機訓練。

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