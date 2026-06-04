質疑武陵高中 前校友會長陳麗玲：人民可否對川普大喊蘿莉島總統嗎？

陳麗玲在臉書發文質疑武陵高中發表的聲明。（圖擷取自陳麗玲臉書）

曾於朱立倫任桃園縣長期間擔任農業、環保局長的陳麗玲，今天在臉書發文指「武陵高中這件事，就曾身為武陵高中校友會長的我來看，就是反教育的最好證明」，她質疑，學校若認為學生的表現是合適的，哪天美國總統川普訪台，人民是否也可以對著川普大喊「蘿莉島總統」？

陳麗玲指出，來賓到校能夠放任學生羞辱或嘲弄，學校身為主人身分，還不以為意；學校聲明點出「畢業典禮是教育現場」，難道學校認為學生在這個教育現場的表現是合於禮貌的嗎？是合適的嗎？如果學校認為是合適的，川普有蘿莉島疑雲，若訪台時，請政府也同意人民「對著川普大喊蘿莉島總統，一樣可以把這些戲謔地拍下來傳到全世界」。

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「如果武陵高中跟我們說這學生作為是不合適的，不合適的卻敢公開上傳到網路，網路上的人為何不能評論？」陳麗玲說，台灣是法治國家，誰屬於網暴、誰屬於人身攻擊，就去提告，若根本沒違法，學校的聲明是否也可以解讀為變相的在亂扣帽子，或者是「網暴詹江村」，她很討厭詹江村，但假使詹如他個人所說沒具名只是就影片評論，她不覺得哪有錯！

陳麗玲表示，堂堂一個高中名校，竟然連禮貌、倫理都能跟公共事務混為一談，丟人現眼，依照學校聲明的邏輯，任何不當或無禮的行為，都能推給公共事務的參與、公民教育，世界上哪個國家的高中教育是這麼教育小孩的？做人做事最基本的原則是「講是非、講道理、講禮貌」，試問武陵高中有做到嗎？若沒有，更該道歉的不是學校嗎？

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