黃國昌新書《向光前行》稱戰友落跑 周偉航怒嗆：不要唬爛

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發新書《向光前行》，重提2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時戰友林昶佐、洪慈庸等都先離開，最後只剩自己還在「堅持」。對此，擔任前總統馬英九幕僚的時事評論員周偉航怒斥「黃公國昌不要唬爛」。

周偉航今日轉發時代力量粉專貼文，時代力量直指，「民眾黨黃國昌主席，你可以評論過去，但不能為了墊高自己，竄改歷史、曲解記憶。請你公開道歉、更正內容、下架書籍！」

請繼續往下閱讀...

時代力量表示，民眾黨主席黃國昌於新書《向光前行》中，描述2018年時代力量反對勞基法二修縮短輪班間隔、鬆綁七休一等條文時，於凱道抗爭時「凌晨醒來、身邊戰友都不見了，最後只剩他與徐永明」。此一記述與事實明顯不符，時代力量必須嚴正澄清，並列出四大點如下

一、根據不起訴書與本黨新聞稿，黃國昌書中所述並非事實

二、關乎本黨聲譽，時代力量必須發聲

三、可以評論過去，但不能竄改歷史

四、請黃國昌公開道歉、更正內容、下架書籍

時代力量表明，基於以上，時代力量嚴正要求黃國昌：（一）就書中與事實不符的記述公開道歉。（二）更正書中不實內容。（三）在完成更正前，將該書下架。

周偉航於臉書粉專也發文嗆說「黃公國昌不要唬爛」。許多網友紛紛留言，有人說「黃光芹都說書不是自己寫的，寫錯也不關超速仔的事啊！頂多下架改完再上架，還可以再收割小草小蔥一波咧！好爽喔！」、「照這個風格，過幾年可能就推出紀錄片『建黨大業』了」、「是以為當事人都死光了嗎？」。

相關新聞請見︰

批黃國昌竄改歷史 時代力量要求公開道歉、下架書籍

黃國昌新書指昔戰友落跑 吳崢開砲：極度自戀自我中心

持續爆破！黃光芹揭黃國昌新書「非出自本人手筆」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法