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    首頁 > 政治

    立院如格鬥場！林楚茵、王鴻薇互告傷害罪 原定明開庭兩人皆請假

    2026/06/04 11:07 記者翁靖祐／台北報導
    民進黨立委林楚茵控訴遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血，當時前往台北地檢署按鈴提告。（資料照）

    民進黨立委林楚茵控訴遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血，當時前往台北地檢署按鈴提告。（資料照）

    國民黨籍立委王鴻薇、民進黨籍立委林楚茵2024年因審「公職人員選舉罷免法修正草案」時發生肢體衝突，林楚茵控訴王鴻薇賞巴掌導致下巴出血，王則稱自己是正當防衛，控訴真正攻擊人的是林，兩人互告傷害罪。台北地院原定明天開庭，不過2人已經向法官請假，庭期也因此取消。

    2024年7月8日內政委員會在立院審查選罷法修正案，王鴻薇與林楚茵因為搶佔主席台發生肢體衝突，當天下午林、王兩人紛紛前往台北地檢署按鈴提告。當時，林楚茵表示，事發當下她坐在椅子上，國民黨立委徐巧芯在椅背要把椅子往後拉，為避免被拉走不敢起身，沒想到王鴻薇就像發瘋一樣，過來賞她好幾個耳光，甚至拳打腳踢，把她右耳環被打掉、打歪，下巴等處濺血。

    林楚茵不滿認為，相關動手過程已被拍得一清二楚，王鴻薇卻在臉書運用變造、造假影片辯稱沒有打人，還說是自己先被打，令人氣憤，同時也證明國民黨只能用造謠抹黑，掩蓋強行要讓罷免門檻提高的法案通過。

    當日林楚茵離開後，王鴻薇也現身台北地檢署，反控林楚茵惡人先告狀，打人喊救人，事發時是徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒脖子，她試圖想推開賴女，沒想到林楚茵回過頭對她瘋狂毆打，當時她是正當防衛把手揮出去，控訴真正攻擊人的是林楚茵。

    台北地檢署今年2月偵結本案，認定林、王2人均有對對方造成傷害，依照傷害罪起訴2人。同日起訴的還有8名立委，包括國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、柯建銘。

    立委王鴻薇在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵涉犯刑法傷害罪。（資料照）

    立委王鴻薇在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵涉犯刑法傷害罪。（資料照）

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