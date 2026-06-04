痛斥蕭旭岑稱台海「兩岸共同決定」 王興煥：刻意曲解美國對台政策

台灣基進黨主席王興煥。（本報資料照）

「川習會」上月落幕，華府對台政策立場備受各界關注，而中國國民黨副主席蕭旭岑昨午於網路節目表示，「美國政府說台海前途由兩岸人民共同決定」，引發討論。對此，台灣基進今批評，蕭為迎合國台辦統戰言論基調，刻意曲解美國對台政策，強調台灣未來不應在中國威脅下決定，只要中國仍欲犯台，都踩到「台灣關係法」紅線。

台灣基進黨主席王興煥指出，美國以「台灣關係法」建構台海秩序，其核心精神在於反對「以任何非和平手段決定台灣未來」，並明文規定美國必須「維持抗拒任何訴諸武力或其他形式脅迫的能力」，以保障台灣的安全與社會制度；由此延伸出「六項保證」，強調美國的對台軍售不受中國制約，以避免兩岸軍事失衡。

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王興煥強調，美國從未主張「台海前途由兩岸人民共同決定」，相反，「六項保證」中明白指出，對於台灣與中國的分歧，美國絕不會扮演「調停」（mediation）角色，也絕不會對台灣「施加壓力」（exert pressure）強迫台灣與中國談判。

王興煥反批，蕭旭岑不僅無視中國對台武力恫嚇，還將「不調停、不施壓」的立場扭曲為「兩岸人民共同決定」，直言只要中國不放棄武力犯台，任何在脅迫下進行的「兩岸談判」，都是「台灣關係法」所指「危及台灣人民的安全或社會經濟制度」。

王興煥重申，台灣的未來取決於人民不受脅迫的自主決定，這是美國對台政策基石，也是「民族自決」理念的體現，就連馬英九都曾經在選舉時主張「台灣的前途必須由台灣人民自己決定」，蕭旭岑與國民黨在國台辦悍然宣稱台灣未來由中國決定時，非但不敢抗議，反而扭曲美方立場迎合中國，台灣人民不僅不能接受中國脅迫下的「共同決定」，更不能接受國民黨迎合中國、鼓吹投降的行徑。

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