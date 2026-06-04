黃國昌發文紀念64「抹不去的記憶」 遭網灌爆：8年前的事都忘了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌最近出版新書《向光前行》，遭大量昔日時力人士不滿，痛批他扭曲2018年抗爭時的真相，踐踏戰友、墊高自己。黃國昌目前尚未回應，不過今日他發文紀念「六四事件」37週年，稱這是「抹不去的記憶與信念」，不過，臉書留言區立刻慘遭網友灌爆，批評他自己連8年前的事情都記不得。

黃國昌新書其中一段提到2018年時代力量參與勞基法修法抗爭，他稱自己當時「閉目養神」張開眼睛後，洪慈庸等同黨戰友都「不見了」。洪慈庸的丈夫卓冠廷昨日沉痛揭露，當時洪慈庸剛經歷流產，身體狀況非常不穩，但黃國昌卻踐踏她和其他戰友，把自己墊高成一個「孤獨的英雄」。而昔日時力戰友，也紛紛留言痛罵黃國昌，賴品妤甚至痛罵黃國昌是「下賤政客」。

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黃國昌今日在臉書發文紀念六四事件37週年，他表示，時間可能可以帶走許多東西，但帶不走的是對抗極權中共、追求民主自由法治的記憶與信念。前幾天，看到「天安門母親」首度遭到禁止去親屬的墳前祭親，這已經逾越文明的底線。這麼多年來，他們堅持以和平、理性的方式，尋求正義與公道，中共應正視錯誤，而不是企圖掩蓋，甚至是抹去人民的記憶；並記取錯誤，不要妄想可以無限制的擴張極權統治。

最後他說，37年前，天安門廣場上追求自由民主的中國青年，不會被遺忘。所有堅持普世價值的人們，都不會遺忘。

不過，貼文一出立刻遭網友灌爆，網友紛紛留言：「什麼都能蹭」、「應該轉給館長看一看」、「你都跟親共組織在一起了，需要說這種違背行為的話嗎」、「對不起我不小心笑場了，黃老師真的好厲害」、「館長帶你去中國的時候記得大聲說出來」。

也有不少網友提到他的新書爭議，留言表示：「你連自己戰友流產後的身體狀況都不在意了，怎麼可能會在意六四」、「8年前的事情你都竄改了講什麼37年前不會遺忘」、「你連2018淋雨記憶都亂寫一通，還什麼天安門永遠不會被遺忘，笑死人」、「消費時代力量的小人」。

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