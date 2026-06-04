鄭麗文對談「修昔底德陷阱」之父 涉外人士：「2次面試」自證能當習近平棋子

國民黨主席鄭麗文訪美將會晤「修昔底德陷阱」提出者、美國學者艾利森（Graham Allison）。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近日展開訪美行程，並刻意安排與「修昔底德陷阱」提出者、美國學者艾利森（Graham Allison）對談。對此，熟悉兩岸關係的涉外人士指出，若4月的「鄭習會」是初試，鄭麗文此行等同對中南海進行「2次面試」，主要目的是由台灣最大在野黨主席之口，親自呼應北京長期輸出的對台敘事，以證明自己能成為習近平手中1枚有意義的棋子。

「修昔底德陷阱」源自於古希臘史家修昔底德對伯羅奔尼撒戰爭的觀察，雅典的崛起引發斯巴達的恐懼，使戰爭成為不可避免，艾利森將上述概念現代化，類比中美兩大強權之間的結構性衝突風險。習近平自2013年就任國家主席後，開始反覆引述此學說，將中國比喻為「新興大國」的雅典，美國則像當年「既有強權」的斯巴達，因此「衝突不是中國引起的，是美國的恐懼造成這一切。」

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涉外人士表示，2015年，習近平訪問美國西雅圖時表示，世界上本無修昔底德陷阱，但大國之間一再發生戰略誤判，就可能自己給自己造成修昔底德陷阱。2018年中美貿易戰升溫時，也將川普政府的對華政策定調為「製造陷阱的誤判者」；艾利森近年更樂於成為北京當局座上賓，多次會晤習近平、王毅與王滬寧等高層，今年初更在達沃斯論壇上，暗示我國總統賴清德輝推動台獨、是兩岸穩定的威脅。

該人士指出，從以上分析可以知道，習近平、艾利森、鄭麗文3人，過去所有的談話，都以習近平的論述為主軸，甚至可以預言，鄭麗文與艾利森所謂的「會談」，其實就是再一次重複4月「鄭習會」的談話內容。

涉外人士預判，2人談話可能以「鄭習會」為主軸，圍繞「兩岸都不想打仗」的基調，主張國民黨將透過溝通降低衝突，強調「九二共識加反對台獨，就能讓兩岸關係海闊天空」，來呼應艾利森曾肯定「台灣有責任避免激怒北京」。雙方也可能討論「台灣軍購究竟會帶來和平，還是會讓緊張局勢升高？」艾利森過去曾批評美國前眾院議長裴洛西訪台給北京升級軍事恫嚇的機會，因此這也是鄭麗文此行最重要的目的——由台灣最大在野黨主席口中呼應北京長期輸出的敘事。

《華爾街日報》日前引述親北京人士說法，稱習近平有意在2028總統大選支持鄭麗文。涉外人士分析，如果「鄭習會」是第1次面試，那此次訪美就是鄭麗文的第2次面試，要證明自己可以成為1枚在習近平手中有意義的棋子。

該人士說，這場會談勢必達成北京的戰略目標，讓國際誤以為「台灣國會最大黨主席支持修昔底德陷阱理論，認為賴清德政府持續推動台獨，是兩岸最大風險」，並透過這場會談敘事與鄭習會、川習會的交集，暗示艾利森與川普、習近平三方形成共識，北京再透過媒體與社群大肆渲染，就可能誘使外界誤判整體局勢。

對於習近平的數度提及「修昔底德陷阱」，涉外人士痛批「不倫不類、根本沒搞懂古希臘歷史」，違反民主程序、透過修憲取得終身執政的習近平將中國自比為「雅典」，卻將民選總統主政的美國被類比為「斯巴達」，然而，雅典是西方世界最早以公民議會與言論自由著稱的民主城邦，而但斯巴達的歷史標籤卻是獨裁專制、軍國主義和嚴酷的紀律，這種論述完全悖離史實。

涉外人士強調，回顧過去數十年的各項民調，台灣社會壓倒性多數支持維持現狀，從未動搖；賴清德從競選到執政，也始終堅持台海兩岸、東亞島鏈、印太區域維持現況。所謂「漸進式台獨」、「新兩國論」，不過是北京將反覆操弄的舊敘事，以廉價的政治標籤加上劣質的輿論操弄，將台灣鎖進「一個中國」的框架中。

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