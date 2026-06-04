訪美拜會聖塔克拉拉談能源轉型 鄭麗文批民進黨能源政策錯誤

國民黨主席鄭麗文訪美拜會聖塔克拉拉市市長莉莎．吉爾摩。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日拜訪加州「矽谷中心」聖塔克拉拉（Santa Clara），聖塔克拉拉市長莉莎•吉爾摩指出，為迎接AI算力需求，已展開能源轉型，目標在2028年前將城市電力容量直接翻倍；鄭麗文則感慨台灣在民進黨政府錯誤的能源政策引導下，產業與民生長期陷入嚴重的缺電危機，台灣必須借鏡聖塔克拉拉市的經驗穩健電力基礎建設。

鄭麗文拜會首位華裔議長李洲曉及聖塔克拉拉市市長莉莎．吉爾摩（Lisa Gillmor），就台美高科技產業整合、能源轉型、區域和平及女性參政等議題進行深度交流。 鄭指出，此行重要目的之一是期盼緩和兩岸緊張局勢、降低衝突風險，在穩定環境下推動高科技整合，為區域帶來巨大的和平紅利。

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國民黨新聞稿指出，李洲曉對訪問團表達熱烈歡迎，並高度讚揚鄭主席的領導力。李洲曉特別提到自己與台灣的深厚淵源，指出矽谷許多頂尖創新都是在台灣製造，例如享譽全球的台積電。李洲曉也向代表團介紹了該縣高達150億美元的預算運作及卓越的公共醫療體系，期待未來雙方在科技創新與全球合作上有更多進展。

莉莎．吉爾摩向鄭麗文介紹，輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等科技巨擘的總部都設在聖塔克拉拉市，在高科技領域擁有非凡實力。尤其下週六該市的 Levi's 體育場即將迎來 2026年世界盃（World Cup）足球賽，並主辦多達六場關鍵賽事，結合今年2月剛圓滿落幕的超級盃（Super Bowl），可見聖塔克拉拉市擁有傲視全球的城市承載力。

吉爾摩強調，為迎接口袋科技與AI算力需求，該市已展開能源轉型，目標在2028年前將城市電力容量直接翻倍。

對此，鄭麗文感慨表示，目前台灣在民進黨政府錯誤的能源政策引導下，產業與民生長期陷入嚴重的缺電危機。台灣必須借鏡聖塔克拉拉市的經驗，穩健的電力基礎建設才是國家科技競爭力的根本。

鄭麗文也和吉爾摩談及她對區域戰略的構想。她指出，過去由日、韓、台組成的「第一島鏈」曾是冷戰時期的戰爭前線，但在21世紀，台灣應徹底翻轉冷戰思維，將第一島鏈轉化為人才、技術與資金匯聚的「和平繁榮之鏈」。

鄭麗文特別向吉爾摩提出「女力團結」的願景，她指出，國民黨在今年年底的地方選舉中，在新竹縣提名了優秀的女性縣長候選人，也會支持現任的女性新竹市長尋求連任。若兩位候選人都能當選，未來4位女性領袖攜手連線，一定能夠改變世界！鄭主席的發言獲得現場熱烈掌聲，吉爾摩大讚鄭麗文擁有能改變世界的「特殊力量（Superpower）」。鄭也邀請吉爾摩未來在台灣或加州再次聚首，為台美地方科技與經貿合作開啟新頁。

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