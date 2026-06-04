被問優勢！沈伯洋狂講2分鐘政見後尬笑致歉 網笑：不給蔣市長面子

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖中）4日一早到榮星花園晨掃拜票。媒體聯訪（記者王藝菘攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（4日）早6時許，至中山區榮星花園拜票，直搗本命區和鐵票區。面對記者犀利提問「學歷和經歷與蔣萬安相似，除了風格之外，覺得自己有什麼優勢？」沈伯洋自信強調「我們顯然更有能力、更有執行力」，隨即展開長達約2分鐘的城市願景論述，最後只能尷尬傻笑「不好意思講太多」，這段訪問影片上傳至社群平台掀起大量討論，網友揶揄地說「你應該跟蔣市長道歉吧？不厚道！」

一名網友轉發《民視新聞》報導畫面並笑說「號稱有問必答、問不倒的沈伯洋博士，今天在接受媒體訪問時，終於出錯了！ 當場向所有記者道歉。尷尬道歉畫面在影片盡頭。」

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現場記者提問「蔣萬安跟你學經歷相似，那你有什麼優勢？」沈伯洋接著自信，強調「我們顯然更有能力、更有執行力」，接著談起規劃城市願景，舉例大龍市場、垃圾落地、文湖線、AI聚落等不同議題，暢談近2分鐘。不料講完後，沈伯洋突然尷尬對媒體記者說「不好意思，講太多，呵呵呵」，這段訪問畫面隨即在社群平台掀起熱烈討論。

由於台北市長蔣萬安近期被爆出在議會備詢時，仰賴研考會主委殷瑋提供講稿「回答」，這名網友揶揄地說：「我是覺得你這樣回答，完全不給只會唸稿、出框就尬笑加說謝謝，然後鼠竄、逃跑的堂堂現任市長一點面子，你應該跟蔣市長道歉吧？不厚道！」

消息曝光後，直接釣出沈伯洋親自留言回覆「一個不小心話太多，對記者朋友們真不好意思…」，還有許多網友紛紛說「太扯，都沒有廢話」、「才一個問題就送這麼多的政見， 不要這樣優秀啦！」、「沈伯洋 你再如此下去。藍白少主要從草包王晉升草包神了」、「天啊…比AI的答案還要更長！快要變成一篇論文，這可能是職業病」。

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