海巡署首批二代無人機 公開展示日期及地點曝

海巡署採購的「Penguin C Mk2.5 VTO二代無人機」。（資料照）

海巡署去年底完成首批「Penguin C Mk2.5 VTO二代無人機」招標案，預計今年6月底全數交貨。為配合6月7日國家海洋日活動，海巡署將在高雄港16號及17號碼頭，靜態展示1架，可惜沒有「放飛」表演。

據了解，這批海巡二代無人機源自「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」，由台灣彩光科技公司得標，全部6架，總金額約700萬美元，為台灣導入長航時、遠距無人機系統，執行海上監偵與執法任務的重要試辦計畫。

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回顧去年12月11日，台灣彩光科技公司曾在嘉義縣布袋遊艇港展示飛行，董事長張永朋強調，「Penguin C MK2.5 VTOL」無人機是美軍現役機種，從技術到零件全數為非紅供應鏈生產，航程約300公里，搭載AI辨識、光學變焦、熱影像攝影系統，具超長程偵察、監視功能。

據指出，台灣彩光科技公司為美國「SemiLux International Ltd.」（簡稱「SemiLux」）的台灣子公司，得標計畫採用SemiLux與美國無人機原廠Edge Autonomy 合作的Penguin C Mk2.5 VTOL垂直起降固定翼無人機平台。

台灣彩光科技公司強調，該系統整體架構符合美國《國防授權法案（NDAA）》相關規範，並對齊美國國防部Blue UAS架構，將負責整體系統整合、在地化製造與後續技術支援。

海巡署採購的「Penguin C Mk2.5 VTO二代無人機」。（資料照）

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