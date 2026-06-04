柯志恩稱高雄肥胖率六都第一 尹立酸：早降至六都次低

柯志恩稱高雄肥胖率六都第一!尹立強調早降至六都次低、酸「柯士因」無心。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩憂心高雄成年人過重及肥胖率41.3%、是六都第一！民進黨高市議員參選人尹立強調，高雄肥胖率早已降至六都次低（38.1%），酸「柯士因」無心。

尹立指出，看著國民黨立委柯志恩最近對高雄健康與交通政策的「高見」，他再次感到啼笑皆非，針對柯志恩言之鑿鑿提及高雄肥胖率六都第一，隨後卻立刻被最新數據狠狠打臉，事實上高雄的肥胖率早降至六都次低（38.1%），國民運動中心更從當年的1座增至今年的15座。

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尹立感慨，這已不是她第一次在高雄「迷路」了，如果把「心」從她身上拿掉，這位女士大概就只剩下了「因」，只會因循舊步、因陋就簡，難怪怎麼看，她都像個對高雄毫無感情的「柯士因」。

尹立細數柯志恩從2022把「大立百貨」講成「大立光百貨」，到把衛武營說成「大武營」，再到近期把高雄車站說成「高雄火站」，甚至連早在2014年就永久歇業的鼎山夜市，都還出現在政策文宣地圖裡，這些錯誤已經不是單純口誤，而是反覆暴露同一件事，柯志恩根本不懂高雄。

他認為一個對地方有沒有心，看細節就知道，回顧柯志恩過去在高雄留下的足跡，簡直是一部荒謬的地理大冒險，這不是偶爾的口誤，而是長期與高雄脫節的必然結果；她的高雄地圖是用網路搜尋和幕僚剪貼拼湊出來的，沒有溫度，更沒有真實的生活體驗，高雄人早就看破了手腳。

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