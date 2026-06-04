壓縮台灣空間討好美中 沈榮欽批鄭麗文訪美必灰頭土臉

國民黨主席鄭麗文（演講者）訪美，二日在舊金山僑宴闡述兩岸和平路徑。訪團成員中配中常委勤彭蓁（右一）坐主桌。（中央社）

國民黨主席鄭麗文與舊金山僑界晚宴時強調「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」，引發輿論譁然。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示直指，「鄭麗文並未說錯」，她的政治地位確實來自中共領導人習近平的全力扶持，甚至在國民黨主席選舉之初，中共網軍就已傾巢而出為其抬轎。

沈榮欽今日於臉書發文指出，回顧當初國民黨黨主席選舉，在6位參選人中，連羅智強、卓伯源的資歷與戰功都遠勝從未在國民黨勝選過的鄭麗文。然而《今日頭條》卻突然出現大量為鄭麗文助選的影片，連中國網民都一頭霧水。隨著中國網軍全力介入，外加季麟連幫忙操盤黃復興，逼得當時才選完副總統的趙少康大膽宣告，要求「境外勢力」勿介選國民黨，此舉徹底激怒北京政權，此後對於郝龍斌與趙少康的批評謾罵鋪天而來。長久縱容的結果，讓國民黨成為中共網軍的重災區。

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鄭麗文最終靠著6萬多票當選黨主席，成為「B咖成功上位」的典範。不過一個陽春黨主席根本無法號令地方諸侯，此時習近平再度伸出援手。在「鄭習會」後，中共扶持態度明確，更讓鄭翻身、甚至萌生競逐大位的野心。「前主席連戰雖帶她進國民黨，但習近平才是她最大的政治恩人」。

沈榮欽分析，就在鄭麗文訪美前夕，《華爾街日報》揭露中共有意繼續扶持鄭麗文競選台灣總統。鄭在僑宴的發言，證實她深知自己上位的真相。更關鍵的是，多數評論忽略了鄭對習近平傳遞的重要訊號：她絕口不提「一中各表」，改與習採取同一口徑，高唱「一個中國、反對台獨」、「兩岸一家親」，更願意與中共展開政治對話，這正是北京需要她的主因。

沈榮欽直言，鄭麗文此次訪美，試圖推銷本質是「美中共同壓制台獨」，一個制度化「和平」架構，不惜壓縮台灣空間來討好中、美。不過，她犯下四大錯誤：帶勤彭蓁訪美、自以為能擔任發言系統、錯估美方國安戰略，更低估美方能力。這趟訪美行程，注定是一場鑼鼓喧天的灰頭土臉。

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