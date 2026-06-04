蔣萬安推「台北大縱走」撇四獸山風波 沈伯洋：那是柯市府規劃的......

沈伯洋到榮星花園晨掃拜票。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安昨以「台北大縱走」受到國內外山友歡迎，化解3年前答不出「四獸山」的尷尬黑歷史。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今晨走訪榮星花園受訪被問到此事以及何時要跟前總統蔡英文「挑戰山林」，沈回應，柯市府規劃的「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展；另爬山之約要看小英總統的喜好，目前尚未決定。

沈伯洋表示，上次找小英總統時，有先聊到之後要爬山，但他覺得還是要配合她現在的喜好，所以尚未決定要爬哪一座山。柯市府時期啟動「台北大縱走」計畫，但在蔣市府任內其實沒有什麼進展。

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高中時曾任鄉土文化研究社長的沈伯洋提到，台北市應思考山徑計劃如何與自然徑、文化徑結合，像是租借設備更方便、爬山過程中各式備品或衛生問題、去水泥化，以及「A進B出」的交通路網規劃、150多條步道怎麼平均等，這些絕對不是在一個活動或大縱走就能解決的事。

他指出，台北市是很容易親近山的城市，生態物種「非常非常豐富」，與其他城市大大不同，中山區有劍潭山親山步道、觀機平台，還可觀賞蝴蝶，串聯圓山水神社，從日治時期回顧整個台灣的歷史，兼具文化氣息，大家應可明顯感受到我們對於這個城市的未來更有規劃。

民進黨立委王世堅昨說，沈伯洋可於7、8月適時宣布，若當選台北市長將聘鄭麗君擔任副市長。沈回應，這個問題對他來說，「現在還真的是太遙遠。」現今最需要做的仍是聆聽基層聲音，世堅大哥上次在大同區大龍峒保安宮有來，平常也很提點，持續向他請教市政上應注意事項。

沈伯洋到榮星花園晨掃拜票。（記者王藝菘攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖中）4日一早到榮星花園晨掃拜票，並在籃球場秀籃球美技。（記者王藝菘攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖中）4日一早到榮星花園晨掃拜票。媒體聯訪（記者王藝菘攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）4日一早到榮星花園晨掃拜票。（記者王藝菘攝）

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