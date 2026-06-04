六四37週年水獺媽媽訴說人權教育 蘇巧慧：帶領下一代珍惜民主自由

逢六四天安門事件37周年，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」播出第350集「人權教育繪本『走出霧之森』」。（蘇巧慧辦公室提供）

適逢六四天安門事件37周年，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」播出第350集「人權教育繪本『走出霧之森』」，重申「自由與民主不是從天而降，而是靠著人們奮力爭取而來」的概念。蘇巧慧說，她想藉此繪本向不畏國民黨威權統治、勇敢挺身而出，甚至犧牲個人自由與生命的民主前輩致敬，也希望讓下一代更認識威權歷史，並呼籲不分世代、不分立場的國人共同珍視台灣的民主與自由。

蘇巧慧表示，這本繪本用細膩的文筆，刻畫出威權統治對人們造成的恐懼和不安，同時也描繪出在最黑暗的時刻，人們堅韌不屈的身影；談論威權統治、白色恐怖、轉型正義等議題的書籍大多較為嚴肅而沉重，但「走出霧之森」融合兒童繪本和歷史議題，透過動物寓言與淺顯易懂的文字、生動的角色刻畫，讓大小讀者都能對書中的角色產生共鳴。

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蘇巧慧說，此書如同2025年金馬獎多項大獎得主國片「大濛」，也運用霧的意象，呈現在威權統治下，政府刻意將人民困入迷茫與恐懼之中，唯有銘記威權歷史，才能守護民主未來，今天適逢六四事件37週年，全國各地有許多民團發起紀念活動，就是希望用行動告訴全世界，「六四離我們不遠」。

蘇巧慧提到，37年前，中國用軍隊和坦克鎮壓追求自由與民主的青年，37年後的今天，中國獨裁政權仍然持續迫害內部的異議者，更從未停止對台灣的打壓和威脅，各黨派、立場的國人都應該共同努力深化台灣的民主韌性，並支持政府攜手全世界理念相近的盟友，一同對抗中國獨裁政權無所不在的滲透與打壓，守護國人穩定、和平、繁榮的生活、向國際展現台灣人堅守自由、維護和平的決心。

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