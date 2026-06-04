蔣萬安不知道四獸山是哪四座 律師提「知道」才能有後續規劃

律師林智群提到，有人質疑市長知道四獸山是哪幾座很重要嗎？他認為市長應該要知道。圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安的「讀稿機」、「問A答B」的回應方式近期引起網友熱議，更有人被翻出蔣的備詢黑歷史，回答不出「四獸山」，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋昨（3日）幫忙緩頰，並表示推薦象山進、虎山出的「A進B出」，思考交通路網銜接。律師林智群提到，有人質疑市長知道四獸山是哪幾座很重要嗎？他認為市長應該要知道。

林智群認為，當市長知道了、也去爬過這些山之後，才會知道所謂的「A點進B點出」，要把AB兩點的交通網建立起來，假如對四獸山步道一點概念都沒有，也沒有去爬過，實在很難期待這個市長對這個步道系統的相關交通串聯的問題提出很好的建設方向。

請繼續往下閱讀...

許多網友也留言：「還好萬安沒回答松山、中山、文山、華山。」、「他如果說朱雀玄武白虎青龍的話我也給過的啊～」、「市長會說四獸山是中央的。」、「那很重要嗎？反正蔣公子什麼都不知道也照樣當選。」、「萬安會成立四獸偵防師，不讓象來、不讓獅走、不讓虎吃、不讓豹住。」、「在沒有幕僚的輔助下，這個市長知道什麼？」．

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法