批鄭麗文談和平不提中共侵略 吳靜怡：替北京推銷政治騙局

吳靜怡質疑國民黨主席鄭麗文（見圖），高談「和平」卻避開中共的侵略本質，不談中共如何用國家暴力鎮壓自由。（資料照）

今天是六四天安門事件37周年，媒體人吳靜怡指出，當年的坦克輾碎的，絕不僅是廣場上的軀體，而是整整一個世代對改革、自由與尊嚴的憧憬，她也質疑國民黨主席鄭麗文高談「和平」，卻避開中共的侵略本質，不談中共如何用國家暴力鎮壓自由，根本是在替北京推銷一場讓台灣被躺平的政治騙局。她也諷刺鄭麗文「不要再拿『躺平』能換『和平』來騙我了！」

吳靜怡在臉書發文指出，今天是六四事件37周年，美國國務卿魯比歐昨天發表聲明，直指「中國共產黨下令軍隊攻擊天安門廣場內外數千名和平示威者」，並強調「任何程度的審查都無法抹去過去，那些為捍衛言論自由與和平集會權利而犧牲的人，終有一天會得到平反。」這是美國官方在紀念日對中共暴力鎮壓的明確歷史定位。

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吳靜怡表示，當年的坦克輾碎的，絕不僅是廣場上的軀體，而是整整一個世代對改革、自由與尊嚴的憧憬，這份歷史的重量，不會因為任何人的政治包裝而被減損半分。

然而，最諷刺的是，當全球民主陣營都在紀念這場用鮮血寫下的歷史教訓時，國民黨主席鄭麗文卻人在美國高談「和平」，問題是，在六四這一天談和平，若不談共產黨曾經如何用坦克對準人民、不談中共如何用國家暴力鎮壓自由、不談北京至今仍不敢面對歷史真相，那麼這樣的「和平」到底是在代表台灣，還是在替北京的和平敘事背書？

吳靜怡也質疑，鄭麗文若在華府談和平，卻避開中共的侵略本質，這份和平就不是台灣人民追求的安全與尊嚴，而只是替地緣危機貼上的廉價包裝紙。

吳靜怡強調，六四天安門坦克輾碎的，不只是中國人的民主夢，也輾碎了共產黨「和平承諾」的可信度，鄭麗文若在美國談和平，卻不敢面對六四、不敢直視中共、不敢講出台灣主權，那她就不是在替台灣爭取和平，而是在替北京推銷一場讓台灣被躺平的政治騙局。

吳靜怡直言，真正的和平，不是相信共產黨不會動手；真正的和平，是台灣有能力、有盟友、有主權、有防衛，讓共產黨不敢動手。

吳靜怡也指出，台灣當然要和平，但台灣不能被「和平」兩個字催眠，尤其在六四這一天，我們更應該記得，一個曾經用坦克對準自己人民的政權，沒有資格要求台灣人放下戒心；一個連歷史都要審查的政權，更沒有資格要求台灣相信它的承諾。吳靜怡在文末也諷刺，「鄭麗文，不要再拿『躺平』能換『和平』來騙我了！」

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