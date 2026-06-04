清晨赴榮星花園直搗蔣萬安本命區 沈伯洋：我們更有能力、執行力！

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋到榮星花園晨掃拜票。（記者王藝菘攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（4）早6時許，至中山區榮星花園晨掃拜票，直搗市長蔣萬安的本命區，沿途受到婆媽叔伯歡迎，另應打籃球的民眾邀請，當場小試身手搏得好評。聯訪時被問到學經歷與蔣萬安相似，除了風格不同之外有何優勢；沈伯洋不假思索直言，「我們顯然更有能力、更有執行力！」

沈伯洋參選後首次公園拜票，就選在榮星花園，面對媒體詢問是否想要在蔣萬安的本命區搶攻選票，沈表示，榮星花園是中山區非常重要的公園之一，今天主要任務是與早起晨運的市民打招呼，增加辨識度，未來規劃舉辦座談會、客廳會，讓在地民眾聆聽他對市政的願景，沒有去想是蔣萬安的本命區。

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根據觀察，沈伯洋大約6點半抵達榮星花園，接受媒體聯訪後並於現任議員顏若芳、林亮君、陳怡君及議員參選人林子揚、賴俊翰陪同下，進入公園向民眾致意，其中以長者佔多數，沿途每一雙手都不放過，婆媽叔伯看到他非常開心，主動合影並高喊「加油！當選！」還應球友之邀露一手帶球上籃，互動熱絡。

沈伯洋連兩天行程滿檔，昨天上午科技展、下午青商會，今早掃公園，對於後續選戰規劃，沈說，里民座談、客廳會規劃中，持續聆聽基層心聲，以昨天青商會座談為例，主題從服務業到科技業相關都有，了解目前青年創業面臨的困境。

記者追問沈、蔣兩人學經歷相似，相比之下有何優勢？沈伯洋隨即信手捻來，從大龍市場動線設計不良、人潮流失，蔣萬安上任第四年仍未解，以及垃圾落地、環境衛生、文湖線優化、工程規劃、捷運總體檢等日常生活「痛點」說起，思考解方，滔滔不絕足足超過兩分鐘。

他認為，光是能夠了解一般市民每天所遇到的困難、能夠去解決，「我們顯然更有能力、更有執行力來做這些事」，更不要說對一個城市的願景，先前在北士科也提及AI人才、科技聚落，昨天便動身前往南港展覽館二館的「InnoVEX 2026」參觀最新科技應用成果展示；至今提出多項市政議題，「我覺得這都是跟現在的蔣萬安團隊不一樣的地方」。

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