防範毒駕祭重罰！ 卓榮泰：修法嚴懲、強制戒癮

行政院長卓榮泰今（3）日主持「中央道路交通安全會報115年第2次會議」。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（3）日主持「中央道路交通安全會報115年第2次會議」時表示，針對近期毒駕頻傳造成重大死傷，行政院將於明（4）日行政院院會提出系統性政策規劃。政府將儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，並針對涉案車輛研擬沒收機制，強化行為人駕照管理措施，以及加強執法與源頭掃毒，同時透過醫療體系介入，強制戒癮治療，建構更嚴密的防制網絡，以全力遏止毒駕危害，保障國人安全。

卓榮泰表示，近期連續發生多起毒駕致人於死案件，令人痛心。毒品氾濫不僅危害社會安全，也嚴重影響交通安全，行政院及地方政府都非常重視，必須進行全盤檢討與規劃，並及時提出強而有力的因應措施。對此，行政院已邀集相關部會召開多次會議研商，將於明日行政院院會正式提出系統性的政策規劃，其中若干涉及修法部分，行政院將提出相關法律修正案；如修法涉及司法院職權部分，也會與司法院密切協調。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，政府一方面從源頭加強毒品管制，另一方面在道路交通安全方面，亦提高毒駕刑責與行政罰鍰。未來待相關政策及修法工作完成後，仍有賴地方政府全力協助與配合；同時也要請道路安全、犯罪防制及反毒等各領域專家協助提供專業建議與協助。

卓榮泰提到，今（3）日適逢禁菸節，回顧歷史上鴉片及菸害對民族及人民健康所造成的殘害，期待在科技進步的今日，透過各界持續努力，避免毒品危害發生。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法