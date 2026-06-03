國民黨竹北市長提名人選 拍板內參民調決定

國民黨新竹縣議員邱靖雅支持用民調，決定由誰代表藍營參選竹北市。（記者黃美珠攝）

首次上稿 21:38

更新時間 22:13

年底新竹縣竹北市長選戰，國民黨今晚經縣黨部主委楊文科、議長張鎮榮共同協調無果後，決定讓爭取提名的縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑，及竹北市代會主席林啟賢4人，用內參民調決勝負，同時拍定12日起連3天對竹北市民進行電話民調，15日對外宣布由誰拿到藍營的代表權。

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國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科今天傍晚邀宴前述4人協調，但4人都表達參選到底的意思，所以最後拍板定案，就做內參民調來決定。因此6月12日到6月14日，國民黨將委託民調公司執行，參加民調者就是邱靖雅、吳旭智、林禹佑、林啟賢4人。

縣黨部強調，因是內參民調，所以屆時只會公布誰取得代表權，不會公布4人民調的高低。

至於國民黨人選決定後，後續如何跟台灣民眾黨徵召的該黨新竹黨部主委邱臣遠整合？縣黨部書記長莊佶霖說，這就需看國、民2黨中央的共同決定。

國民黨新竹縣議員吳旭智（中），力拚竹北市長藍營代表權。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議員林禹佑（中）將爭取參選竹北市長到底。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣竹北市代會主席林啟賢，堅持參選竹北市長。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣黨部敲定用內參民調決定人選後，主委楊文科（右3）、議長張鎮榮（左3），跟縣議員邱靖雅（左1）、市代會主席林啟賢（左2）、縣議員林禹佑（右2）和吳旭智（左1）ㄧ起大合照，留下這歷史性ㄧ刻。（吳旭智提供）

國民黨新竹縣議員吳旭智（立者左2）、林禹佑（立者前排右1）、邱靖雅（立者前排右2），加上竹北市代會主席林啟賢，將用內參民調決定誰代表藍營參選竹北市長。（記者黃美珠攝）

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