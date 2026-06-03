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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪美談「AI國防戰略」 林俊憲酸：厚黑學典範

    2026/06/03 21:43 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文訪美，今（3日）拜會胡佛研究所與學者座談時，拋出台灣應建構「AI國防戰略」，要在軍事決策指揮及無人機系統等領域深耕AI。對此，民進黨立委林俊憲大酸，鄭麗文是厚黑學的典範。

    林俊憲在臉書發文表示，國民黨這次大砍國防特別預算4700億元，其中被刪除的重要項目就包括「AI輔助情報決策模組」、「部隊覺知套件（TAK）」以及「台灣戰術網路（TTN）」。而這些系統的核心功能，正是利用AI提升國軍的情報分析效率、強化指揮與決策速度。

    林俊憲指出，結果鄭麗文在台灣當老共的打手，到了美國又搖身一變成國防的守護者，這是見人說人話、見鬼說鬼話的兩面手法。但很可惜，美國也不是省油的燈。因為鄭麗文今天拜訪的胡佛研究所中，有位學者祈凱立（Kharis Templeman）是知名台灣通，長期研究台灣政治。

    林俊憲再指，祈凱立過去接受台灣媒體訪問時就直言，美方對台灣軍購預算長期卡在立法院的狀況已逐漸失去耐心，因為軍購不只是買裝備，更重要的是展現台灣自我防衛的決心。祈凱立還說，看見軍購案被當作政治攻防工具，感到相當失望。

    林俊憲說，如今，祈凱立教授親眼見到這位「擋國防第一大將」的鄭麗文在智庫高談AI國防戰略，不知道教授心裡，是不是也浮現許多問號？

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