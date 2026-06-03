訪InnoVEX看中AI管線、超高效冷卻技術 沈伯洋：對北士科很重要

民進黨籍立委吳思瑤（前排右）及台北市長參選人沈伯洋（前排左）。（記者田裕華攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今日（3）走訪「InnoVEX 2026」，下午被問到科技展心得感想、哪些展示成果可以導入市政應用，他說，包括AI地下管線檢測、超高效冷卻系統等技術，對未來北士科發展很重要，台灣的廠商、新創團隊也與國際並駕齊驅，可惜時間有限無法看完全部攤位，但仍會透過座談方式了解產業需求，留住人才。

沈伯洋表示，看到許多能夠導入市政應用的項目，例如能源儲備相關，還有3D管線。管線整體清查與3D管線地下化，目前只有做到地下化3D，如果要用AI導入，讓整個管線能夠重新做一次檢驗，就需要AI技術，現場有看到這樣的狀況。

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除了上述所提載具，沈伯洋也提到超高效冷卻系統（HyperCool system），多家廠商使用蒸氣、液冷等不同技術，有效減少電力消耗，對於未來北士科發展非常重要。他說，可惜今天時間不足，無法每一家都看，但仍會透過座談方式，了解產業與創業走向和需求，想辦法留住人才，更易接軌國際。

下午出席台北市國際青商會閉門座談，沈伯洋說，主要有兩大面向，一是在上午的「InnoVEX」看到很多國際招商，也看到更多如「NVIDIA Inception」新創鏈結計畫，台灣自己的廠商、新創可與國際並駕齊驅，所以如何讓這樣的人才留在台灣、接軌國際非常重要。

二是在台北，青年創業理論上一定需要基金，也會來討論怎麼樣讓年輕人能更輕鬆地在台北生活、有基金／投資／第一桶金可操作，去進行創業機會。立委吳思瑤指出，百工百業相關專業人士、團體是沈伯洋爭取市民認同的過程中，非常重要的社會力組織，也會積極請益各項市政建議，循序漸進接洽中。

吳思瑤補充，「InnoVEX」有兩百多個攤位，她與沈伯洋逛到意猶未盡，也跟參展的多國新創團隊交流，思考如何將學到的先進新創思維，優先引進台北市，彼此相談甚歡，期待持續對話，共同壯大台北、壯大台灣。

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