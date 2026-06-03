民眾黨確定不徵召 創黨元老喊話蔡壁如：別再當愚忠者！

民眾黨宣布不徵召蔡壁如選彰化縣長。（資料照）

民眾黨選舉決策委員會今天（3日）宣布不徵召彰化縣長參選人，早已在地方掛出看板的前白營中央委員、前立委蔡壁如的提名夢碎。對此，白營創黨元老朱蕙蓉跳出來替好友蔡壁如抱不平，怒轟現任主席黃國昌和前主席柯文哲。

朱蕙蓉今在臉書發文，直言現在的民眾黨不講情也不講理，被黨內高層掛在嘴邊的「法」與「制度」，都成了針對特定人士的滾動式羞辱，「蔡壁如就是蔡壁如，她從來就是勇者，當年從台大重症病房到柯文哲團隊，她沒猶豫過。為了跟上醫療需要，她沒日沒夜精進、考照，在生死前線一守就是三十年。那時，她的長官叫柯文哲。」

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「蔡壁如就是蔡壁如，她一直都是勇者。柯文哲當選市長，一通電話，她隔天就申請借調，從白衣天使180度轉身進入政治叢林。沒商量、沒退路，義無反顧，此時，她的長官還是柯文哲；蔡壁如就是蔡壁如，她真的就是勇者，醫院與市府業務截然不同，她用『早出晚歸』的加倍努力去填補專業落差。柯文哲曾親口跟我說『本來要她完成90%的事，她硬生生做到95%……這怎會不得罪人？』這種拚命，成了她被排擠的勳章。」

「蔡壁如就是蔡壁如，她怎樣都是勇者。轉任立委，她不靠明星光環煽動，而是請專家上課、埋頭讀書，用專業支撐質詢。論文風波，她二話不說『被辭職』，轉身就去全台大縱走，為民眾黨打下第一仗。2024年，她隻身前往台中開疆闢土，在沒資源、沒援軍的情況下，硬是為黨在中部殺出一條血路；蔡壁如就是蔡壁如，我佩服妳是勇者。但現在，我看到的卻是荒謬至極的景象：一個以號稱有制度化的小黨，竟然讓地方黨部指揮中央？遇到蔡壁如，制度就『又』再次成了『因人設事』的枷鎖？」

朱蕙蓉接著質問，「黃國昌你到底在怕什麼？怕一個真正有陸戰實力的人威脅到你的空戰神話？柯文哲你到底在吃味什麼？是不是瞧不起一位護專畢業的護理師，竟然成了全黨唯一敢真槍實彈拚搏的人？」最後她向蔡壁如喊話，「蔡壁如，妳不是魁儡，更不該是被綁手綁腳的束縛。妳是勇者，千萬不要因為『惜情』而約束了妳的天空。身為友人，我支持妳的每一個決定，但我絕不希望看到妳，在眾人的不捨聲中，成為那名令人哀怨的『愚忠者』。」

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