韓團EXO簽售會門票要台胞證 台灣基進：中方「粉絲經濟」統戰典型

台灣基進秘書長馬依翔。（台灣基進提供）

韓團EXO預計7月17日在高雄舉行簽售會，不料網上傳出「簡體字」海報，疑有中國湖南廣電旗下電商平台「小芒」介入，又傳出必須辦理台胞證才能參與，引發大批粉絲抵制。對此，台灣基進秘書長馬依翔今日嚴正批評，這絕非單純商業行為，而是中國藉「粉絲經濟」進行認知作戰、數位統戰的典型案例。

馬依翔表示，中國長期透過湖南廣電等官方媒體體系，運用「內容＋電商」模式，將台灣的流行文化市場視作其內需市場附庸。他指出，主辦方要求台灣民眾使用「台胞證」進行身分認證，是實質剝奪台灣民眾對國家認同的心理區隔，並將台灣消費者的隱私數據，導流至受中國國安法管轄的平台中。

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對於此案手法，馬依翔示警是「溫水煮青蛙」，強調當代國家安全已不再侷限傳統軍事領域。中國網信辦與國安單位透過科技巨頭的「公私協力」，藉精準大數據分析，蒐集台灣民眾消費習慣、個資，建立起對台輿論的監控資料庫，更直指把參與演藝活動的粉絲數據轉移至中國平台，不僅意圖抹去台灣的產業數據，更將台灣年輕人的數位主權，拱手讓給敵對勢力。

因此，馬依祥呼籲，我國主管機關文化部、數發部應建立數位主權護欄，對境外代理活動建立透明化審查機制，禁止強制要求台灣民眾，配合敵對勢力的台胞證等「身分認證工具」作為參與活動要件；其次，呼籲國人了解數位平台背後風險，應警覺個人資料遭用於形塑有利「統戰」的數據景觀。

第三，粉絲群應建立「主體性消費」意識，馬依翔強調，當商業行為涉及國家尊嚴與資安漏洞時，台灣的消費者有權抵制、發聲，要求主辦單位尊重台灣作為獨立市場的地位，而非放任中國電商平台，以行政規則侵門踏戶。

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