中國海警船灰色襲擾又來了 金門海巡驅離

中國海警船編隊接近金門限制水域，海巡署立即調度巡防艇「1對1」併航緊盯驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署說，中國為塑造對台灣周邊水域具有管轄權的假象，再於今天派出4艘中國海警船編隊侵擾金門限制水域，動向均被海巡署全程掌握，並立即調度巡防艇以「1對1」併航緊盯的方式，在第1線與海警船強勢對峙，經全程施壓直至將海警船全數驅離。

金馬澎分署說，第12巡防區下午2點左右就發現有編號「14602」、「14531」、「14606」及「14530」的4艘中國海警船集結、接近金門海域，海巡隨即調度巡防艇前推至限制水域完成部署。3點左右，該批中國海警船分別自金門料羅西南方及沙溪堡南方海域，以「2組分進」模式闖入金門限制水域；我方海巡艇也採取「1對1」併航監控，全程緊盯，嚴密蒐證，並透過中、英文無線電廣播強勢要求海警船轉向航離。

請繼續往下閱讀...

金馬澎分署說，在金門海巡艇強力施壓下，4艘中國海警船於傍晚5點多全數駛出金門限制水域。

金馬澎分署說，中國海警此類常態化發動的灰色地帶騷擾，企圖以侵入離島限制水域的不理性作為，塑造其對台灣周邊水域具有管轄權的假象，意圖蒙蔽國際社會。此舉不僅無助兩岸和平，更嚴重侵害我國海洋權益，破壞區域和平與穩定。

金馬澎分署強調，針對中國海警船的襲擾作為，海巡署均全盤掌握並即時調派巡防艦艇應對，全力維護海域秩序與安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法