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    首頁 > 政治

    中國「閩超」可增台灣球員 陸委會：赴中不得接受矮化安排

    2026/06/03 18:46 記者陳鈺馥／台北報導
    國台辦例行記者會今日特別播放一段足球員穿著「祖國統1」球衣的宣傳影片。（翻攝直播）

    國台辦例行記者會今日特別播放一段足球員穿著「祖國統1」球衣的宣傳影片。（翻攝直播）

    中國國台辦今天宣布，有「閩超」之稱的福建省城市足球聯賽推出三大特色對台系列活動，每支「閩超」參賽隊伍可新增2名台胞球員；陸委會強調，赴中從事體育交流，不得接受任何矮化或對我方不利要求或安排。

    國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會特別播放一段足球員穿著「祖國統1」球衣的宣傳影片。她指稱，為協助兩岸融合發展示範區建設，「閩超」推出三大特色對台系列活動。一是「喊您來參賽」，開放台胞專屬參賽名額，每一支閩超參賽隊伍均可新增2名台胞球員。

    朱鳳蓮指出，第二是「邀您來觀球」，各大賽區主場邀請台胞赴閩觀球，啟動「兩岸球迷同框加油」短片徵集活動，邀請金門、馬祖特色啦啦隊同福建啦啦隊同台展演。

    朱鳳蓮進一步說，三是「請您來交流」，各賽區主動對接台灣、港澳及海外僑胞球隊，常態化開展友誼交流賽，廈門、平潭等地將舉辦至少1場「閩超」隊伍與「台灣地區」城市球隊的專項交流賽。

    對此，陸委會表示，中國近年以兩岸融合發展名義，透過各類體育交流活動作為包裝，加強對我體育人才之吸納與統戰宣傳，政府相關單位均持續密注。

    陸委會指出，兩岸體育交流應符合對等尊嚴原則，並遵守兩岸條例及運動部「兩岸運動交流處理規範」等相關法令規定，赴中從事體育交流，不得接受任何矮化或對我方不利要求或安排。

    陸委會強調，單純的體育交流活動不應該有政治性安排而變質，政府必須特別提醒國人，赴中交流務必審慎評估相關風險，確實遵守政府法令規定，秉持「對等尊嚴、健康有序」原則進行交流，避免呼應或配合中方政治操作或統戰宣傳。

    陸委會強調，赴中從事體育交流，不得接受任何矮化或對我方不利要求或安排。（資料照）

    陸委會強調，赴中從事體育交流，不得接受任何矮化或對我方不利要求或安排。（資料照）

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