赴日考察藍委稱「全部自費」 公督盟：若真自費請把薪水捐出來

立院延會首日，教育委員會國民黨召委羅廷瑋即排赴日考察，遭民進黨批評是「薪水小偷」；公督盟則反問，若真是自費考察，就請把薪水捐出來。（擷取自立委陳玉珍臉書）

立法院本月起進入第十一屆第五會期延會階段，不過，國民黨立委羅廷瑋排定教育及文化委員會赴日考察、還率非委員會立委同行，遭民進黨團批評是「薪水小偷」、「爽蹭公費出國」；國民黨團則反擊稱「完全自費」，爭論一時不止。對此，民團公督盟批評，藍委不分輕重緩急出國考察，延會根本提假的，更稱若真自費，就請把薪水捐出來。

立院本週一（1日）起進入延會，國民黨立委羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，藍委羅智強、徐巧芯、王育敏及陳玉珍等人同行。民進黨黨團今（3日）批評，藍白說要延會審預算，卻只想當薪水小偷，開銷由人民納稅錢承擔，還有非教委會成員同行，「難道是來爽蹭公費出國？」國民黨團則反嗆考察行程「全部自費」，怒罵綠委烏龍指控「應立刻道歉、刪文！」

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針對羅廷瑋召委延會第一週即出國考察，公民監督國會聯盟（下稱公督盟）執行長張宏林表達強烈不滿。他表示，攸關各級學童、每年高達3000多億元的教育經費，至今尚未經立法院審議通過，但羅假借考察這樣「道貌岸然」的理由，不顧事情輕重緩急出國，是試圖拖垮整體國會的行政運作。

談及本屆立委屢次提案延會，張宏林痛斥，藍白立委的延會根本「提假的」，並非真心要審查重要預算，而他們延會的真正目的，就是為了替自家陣營被訴訟纏身的立委們，提供會期中的「司法保護傘」，直言這種手法不僅惡劣，更是完全沒有羞恥心。

對於國民黨團宣稱考察是「完全自費」，張直言這種回應完全是「說謊」與欺騙大眾。他説，不同於地方議員薪酬是依開會補助、交通補助等名目，有出席、有開會才支付；立委報酬比照「部長級敘薪」，每月固定領將近20萬，不論在國內開會與否，這筆薪水和公費助理薪資都照常由國家支付，本質仍是消耗公帑。

張宏林反問，既然國民黨團強調「自費」，就應要求立委將考察期間所領薪水全數捐出，否則就是利用「自費」名義，來合理化自身的問政怠惰。

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