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    首頁 > 政治

    苗栗通霄沙雕吸70萬人停車塞爆 議員促增闢停車場

    2026/06/03 18:50 記者彭健禮／苗栗報導
    因應通霄沙雕藝術節龐大人潮，縣議員周玉滿建議縣府爭取公路局及台鐵公司同意，增闢停車場。（圖由縣府提供）

    因應通霄沙雕藝術節龐大人潮，縣議員周玉滿建議縣府爭取公路局及台鐵公司同意，增闢停車場。（圖由縣府提供）

    苗栗縣通霄沙雕藝術節，去年展期吸引逾70萬人次遊客進場，帶動通霄觀光，但也衍生交通、停車問題。縣議員周玉滿於今（3）日議會總質詢，建議縣府爭取公路局及台鐵公司同意，增闢停車場；縣長鍾東錦答詢，會請立委陳超明協調溝通，並與公所協調後續管理。

    周玉滿質詢指出，通霄沙雕藝術節去年吸引逾70萬人入場，為通霄帶來觀光人潮，但也衍生交通、停車問題，今年活動也將持續辦理，相信會有更多遊客造訪，建議縣府提早規劃，利用通霄火車站台鐵舊倉庫旁約一甲地，及西濱快速道路高架橋底下空間，規劃為停車場。

    此外，周玉滿也關心通霄消防分隊通行瓶頸、通霄銜接銅鑼科學園區苗38線改善等議題。針對苗38線改善，鍾東錦表示，原本想將苗38線直接連接到銅鑼科學園區，但礙於經費龐大初估需要60到70億元，因此只好暫緩。

    至於消防隊交通瓶頸部分，鍾東錦則建議，因通霄鎮公所、代表會及鄰近的通霄警分局廳舍老舊，可由通霄鎮公所發動遷移至分隊該處，透過都市計畫變更方式來加以解決，縣府樂觀其成，也會予以配合。

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