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    首頁 > 政治

    警政署長傻眼！許忠信「跳針」質詢 堅稱選舉年測速桿取締變少

    2026/06/03 18:25 記者王冠仁／台北報導
    立委許忠信質疑測速桿在選舉年開罰較少。（記者王冠仁翻攝）

    立委許忠信質疑測速桿在選舉年開罰較少。（記者王冠仁翻攝）

    立法院內政委員會，今天邀請相關部會首長以「我國測速照相設備設置標準、執行成效及調整不合理執法點位精進作為」進行專題報告。民眾黨立委許忠信質詢時質疑「永康測速王，選舉去幫忙？」他拿出圖卡，質疑為何只要當年有選舉，罰款金額就變少，沒選舉時則增加；儘管警政署長張榮興解釋與選舉無關，但他不買帳，持續要張榮興解釋罰款金額起伏情況，令人傻眼。

    許忠信說，永康今年的「測速王」，地點就在高速一街二段附近一處交叉路口，在那個地方設固定測速照相，表示政府相當瞭解當地歷史。當地甲內有一座鄭經二王廟，鄭經就是鄭成功的兒子，鄭經當時騎馬太快、摔馬去世，所以在該處設固定測速照相桿，符合鄭經給社會的警惕。

    許忠信在質詢時秀出一張圖卡，是近年來交通罰款分配給台南市的金額；許強調，只要有地方選舉，罰款就下降，沒有地方選舉，罰款就達到高峰。

    許忠信質疑，「永康測速王」在選舉年就會跑去「幫忙選舉」、沒有在測速，沒有選舉的時候又「動起來」，所以罰款達到高峰，所以近年來出現的2個高峰，都是在非選舉年，這如何解釋？

    對此，張榮興強調，測速桿是固定的，跟選舉沒有關係，是和用路人違規狀況起伏有關，而且這些測速桿是固定的，沒有辦法移來移去，也沒有人為介入的空間。

    不過，許忠信聽不進張榮興解釋，反問所以民眾在選舉年開車比較慢，沒有選舉年開車比較快？他質疑，警方在非選舉年罰得比較多，選舉年擔心丟選票所以罰得比較少。

    對此，張榮興再次強調，測速桿取締開罰跟選舉沒有關係。

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