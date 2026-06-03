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    首頁 > 政治

    鄭麗文赴美高談AI國防戰略 范雲：親手扼殺預算還說一套做一套

    2026/06/03 19:00 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委范雲重砲抨擊鄭麗文，在美國大談AI國防，卻完全忘記國民黨團是如何在立法院親手扼殺相關預算。（資料照）

    民進黨立委范雲重砲抨擊鄭麗文，在美國大談AI國防，卻完全忘記國民黨團是如何在立法院親手扼殺相關預算。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文訪美，今（3）日拜會胡佛研究所與學者座談時，拋出台灣應建構「AI國防戰略」，要在軍事決策指揮及無人機系統等領域深耕AI。對此，民進黨立委范雲重砲抨擊，鄭麗文在美國大談AI國防，卻完全忘記國民黨團是如何在立法院親手扼殺相關預算，痛批鄭麗文「說一套卻做另一套，真的很難說服民眾」。

    鄭麗文在美期間針對亞太戰略藍圖提出三大重點，強調應以最合理的成本與有限資源，發揮不對稱作戰實力。然而，鄭麗文所列舉的AI整合系統、情報分析與無人機戰略，正巧是行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」中，遭國民黨與民眾黨聯手全數刪除的案項。

    針對在野黨國內砍預算、黨魁卻赴美高呼建構AI國防，范雲今天受訪直言，藍白上個月聯手將原本8年1.25兆的國防再升級計畫的刪除了4700億，大幅限縮台灣自主防衛量能。對於在野黨大砍預算的舉動，條例通過當時美方還曾表達失望，大家記憶猶新。

    行政院長卓榮泰日前已示警，遭到在野黨刪除的「AI輔助情報決策模組」與「台灣戰術網路（TTN）」等項目，將嚴重影響國軍建置情報快速分析能力與指管轉型；且台美共同研發及採購合作的裝備系統亦遭刪減，恐將延宕國際合作。

    對於鄭麗文無視黨團大砍包含AI輔助C5ISR系統等關鍵預算的現實，范雲批評，鄭麗文主席現在在美國大談要發展AI國防戰略，完全忘記國民黨團是如何在立法院親手扼殺台灣之盾的AI升級與本土無人機產業等。

    范雲呼籲國民黨不應表裡不一，並喊話，如果鄭麗文主席真的支持AI國防戰略，就應該拿出實際行動支持被刪除的相關預算等，不然說一套卻做另一套，真的很難說服民眾。

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