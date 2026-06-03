中國藉日菲海域談判對台嗆聲 陸委會：不需越俎代庖

陸委會。（資料照）

日本、菲律賓啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，因涉及台灣東部海域，引發外界關注。中國國台辦今日嗆聲，民進黨當局膽敢貼靠外部勢力出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰；陸委會批評，台灣與日本、菲律賓分別簽有「台日漁業協定」及「台菲漁業執法協定」，將持續就海事議題進行協商，保障我漁民權益，不需要中共越俎代庖。

日、菲於5月28日峰會後發布聯合聲明指出，兩國決定在遵守相關國際法及《聯合國海洋法公約》前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。中國外交部表達強烈反對，聲稱中國在台灣以東海域擁有專屬經濟區和大陸棚。中國海警局1日進一步宣布，岱山艦編隊在台灣以東海域展開「執法巡查」。

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國台辦發言人朱鳳蓮上午在例行記者會聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本、菲律賓宣布的擬劃界海域位於「中國台灣島」以東，其所謂「劃界談判」嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。

朱鳳蓮指出，兩岸同胞同屬中華民族，應站穩民族立場、堅持民族大義、共同維護國家主權和領土完整、維護中華民族的整體利益。「民進黨當局」膽敢貼靠外部勢力出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰。

對此，陸委會表示，我外交部2日已針對此事對外說明，及責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供聲明所稱「海域劃界」詳情，並請日、菲兩國不應排除，或損及我國權利與利益。

陸委會強調，台灣與日本、菲律賓分別簽有「台日漁業協定」及「台菲漁業執法協定」，將持續就海事議題進行協商，保障我漁民權益，不需要中共越俎代庖。

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