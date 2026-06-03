總統座車1條輪胎逾50萬 國安局：特規防爆技術 絕無浮編

國安局特勤中心之前採購的新款防彈座車BMW 760i xDrive Protection車款。（資料照，BMW提供）

國安局今年度公務預算今（3）日在外交及國防委員會完成初審。民進黨立委林楚茵等人提案，質疑國安局特勤中心安全防護警備車之特殊輪胎從2021年至今單價上漲46%，單個輪胎預算皆破50萬元，但經國安局特勤中心副主任林鶴欽少將說明後同意預算照列。國安局今天下午再次說明，此款防爆輪胎由專業廠商獨家供貨，與一般市售輪胎有別，將依法辦理採購並無浮編情形，也會持續控管安維警備車輛養護預算，確保撙節使用。

民進黨立委林楚茵、王義川，以及國民黨立委陳永康等人提案，指出國安局特勤中心安全防護警備車之特殊規格輪胎汰購記錄中，警備車1前次汰換輪胎預算單價為35.3萬元，本次預算51.65萬元，單個輪胎增加46%、16.35萬元，警備車2則無汰換記錄，本次預算54.7萬元，單價漲幅顯不合理，要求國安局說明理由。

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林鶴欽今天在審查會議上說明，由於石油、原物料價格上漲，已經影響到輪胎的價格，而防彈的輪胎價格本來就較高，材質與一般輪胎也不同，已有經過訪商確認的價格，並無浮報情形。

國安局下午發布新聞稿指出，特勤中心安全防護車輛，包含BMW及AUDI防彈座車各1輛，分別購置於2017及2024年，因輪胎使用迄今，已出現胎紋磨損及胎壁龜裂情形，因此依照車輛手冊指定專用規格，分洽各原廠辦購，以確保行車安全及性能維護。

國安局說明，本案防爆輪胎是由專業廠商獨家供貨，須具專利拆裝設備及防護技術，包含：防爆輔圈、防爆胎皮、胎壓偵測器、專用耗材、施工組裝等項，均係原廠因應車體重量及安全防護功能而設計打造，有別於一般市售輪胎。

國安局強調，已秉持核實編列原則，詳實查訪原廠特規輪胎價格，總計編列公開預算425萬3380元。今年1月及4月，已依據「政府採購法」辦理採購案，決標金額合計為407萬2459元，均符合相關採購法規且無浮編情形。國安局將持續管控安維警備車輛養護預算，確保國家預算撙節使用。

國安局特勤中心之前採購的新款防彈座車BMW 760i xDrive Protection車款。（資料照，BMW提供）

國安局說明，維安車輛所使用的輪胎是廠商特規防爆專利，與一般輪胎並不相同。（記者方瑋立攝）

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