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    首頁 > 政治

    2030年IFCAA年會落腳台灣 林佳龍：為災防外交注入新能量

    2026/06/03 18:49 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍2日晚間出席「台灣消防發展與交流協會」活動。（圖擷取林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍2日晚間出席「台灣消防發展與交流協會」活動。（圖擷取林佳龍臉書）

    我國消防署近日赴日本出席亞洲消防首長協會（IFCAA）第34屆年會，並成功爭取2030年第36屆年會在台灣舉辦。外交部長林佳龍昨（2）日晚間出席「台灣消防發展與交流協會」活動時表示，這不僅是為台灣爭取到一場極具意義的國際會議，更為他長期倡議的「災防外交」注入新能量。林說，外交部將積極協助，讓台灣透過這場盛會深化與各國災防夥伴的交流合作。

    林佳龍指出，台灣位處板塊交界的亞熱帶地區，地震、颱風與洪水都是經常面對的挑戰，也正因如此，塑造出台灣人堅韌互助的性格，更累積許多可以與世界分享的防災、救災與災後復原經驗，成為台灣深化國際連結的重要管道。

    林佳龍表示，災防合作不只攸關國家安全與社會韌性，更彰顯民主國家之間對生命尊嚴與人道關懷的共同堅持。在連續兩屆亞太經濟合作（APEC）領袖會議中，前後任日本首相石破茂與高市早苗，都提出台日之間應積極深化災防合作的構想；台灣現也透過「全球合作暨訓練架構」與美、日、澳、加、英等國進行災防訓練交流。

    林佳龍指出，對他而言，「災防外交」是一段橫跨十餘年的持續努力。早在擔任台中市長期間，他便促成台中與越南平陽省間的消防交流，並在霧峰光復新村為英勇又可愛的搜救犬找到新家，讓搜救犬有廣闊草地可以奔跑，也帶著他們出國比賽交流。後來光復新村轉型為國際NGO中心，更吸引德國兩大搜救犬協會進駐。

    林佳龍表示，後來他擔任交通部長時，感念消防人員在各種災難場合的辛勞，內心常思考能為消防人員「再多做些什麼」，因此在卸任後進一步募資成立「台灣消防發展與交流協會」，並擔任榮譽理事長。

    林佳龍回憶，當時他為協會訂下「全民化」、「國際化」與「產業化」三項目標，全民化意在透過強化防救災能量強化全社會防衛韌性；國際化是希望透過災防訓練促進國際合作；產業化則是希望強化消防與科技結合，促進消防產業發展，並提升消防人員工作安全。

    林佳龍說，他從台中市長、交通部長、總統府秘書長到外交部長，十多年來，雖然角色不斷轉換，但對於災防領域的投入從未中斷。林佳龍強調，外交部未來會積極推動以災防為核心的國際合作，並促成更加制度化、規模化的國際災防合作組織，讓台灣的經驗可以貢獻世界，也能與理念相近夥伴共同強化區域安全韌性。

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