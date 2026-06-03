黃國昌新書消費過去戰友！ 賴品妤曝真相怒吼：下賤政客

2018年時代力量參與勞基法修法抗爭。（資料照）

民眾黨主席黃國昌最近出版新書《向光前行》，其中一段提到2018年在時代力量參與勞基法修法抗爭時，「閉目養神」張開眼睛後，洪慈庸等同黨戰友都「不見了」的往事。洪慈庸的丈夫卓冠廷今日沉痛揭露，當時洪慈庸剛經歷流產，身體狀況非常不穩，但黃國昌卻踐踏她和其他戰友，把自己墊高成一個「孤獨的英雄」。對此，賴品妤也留言痛罵：「事實就是，黃國昌就是一個連同仁小產身體極度耗弱需要就醫的狀況，都可以拿來消費扭曲真相，只為自吹自擂九流下賤政客。」

卓冠廷今日發文後，激起大量過去時代力量成員不滿。一名創黨成員發文開轟，2018年黃國昌一意孤行，不經討論，幾乎用挾持的方式，把整個時代力量搬去凱道，又靜坐又絕食。既然事已曝光，他也不用再隱忍，他形容林昶佐落跑、洪慈庸落跑、高潞以用落跑，當時的洪慈庸流產了，8年來沒有一個人說出口，「再惡毒的詛咒，都已經不足以形容黃國昌這個垃圾。」

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對此，賴品妤在Threads上留言表示，每次想到都非常生氣，真的「超絕賤人」。賴品妤也在卓冠廷Threads貼文下方留言，表示不知道要說心疼，還是謝謝洪慈庸跟卓冠廷願意說出真相，否則知道的旁人也無法隨意說出口。

她表示，事實就是，黃國昌就是一個連同仁小產身體極度耗弱需要就醫的狀況，都可以拿來消費扭曲真相，只為自吹自擂。她也痛批黃國昌就是「九流下賤政客」。

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