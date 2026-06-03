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    首頁 > 政治

    卡米地被潑漆糞是「民意表達」？陸委會轟國台辦：不合常情

    2026/06/03 17:32 記者陳鈺馥／台北報導
    台北市「卡米地」喜劇俱樂部日前遭潑糞，外界認為可能是中共對台的跨境鎮壓，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嚴詞否認。（翻攝直播）

    台北市「卡米地」喜劇俱樂部日前遭潑糞，外界認為可能是中共對台的跨境鎮壓，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嚴詞否認。（翻攝直播）

    台北市「卡米地」喜劇俱樂部日前遭潑糞，外界認為可能是中共對台的跨境鎮壓。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嚴詞否認，聲稱「台獨是絕路」，人們抵制相關言論是「民意的表達」；陸委會批評，如果真的是「民意的表達」，犯嫌為何在作案前特地將手機格式化並回復原廠設定？這明顯不合乎常情。

    「卡米地」喜劇俱樂部5月29日晚間遭人潑穢物，當晚大廳安排場次為「相聲失控」演出，主辦人黃逸豪曾在表演中嘲諷中共領導人習近平，引發海內外社群熱議，外界關切襲擊事件可能涉及中國當局發動的跨境鎮壓。台北市警方當日先逮捕1名共犯，30日循線逮捕主嫌郭姓男子到案。

    朱鳳蓮在國台辦例行記者會上表示，這起事件的具體情況並不了解，但要指出的是，「台獨是絕路」，人們抵制相關言論是「民意的表達」，所謂跨境鎮壓是無稽之談，是轉移視線的拙劣伎倆，是別有用心的蓄意抹黑。

    對此，陸委會指出，有關卡米地喜劇俱樂部遭潑漆案，警方正在釐清案情中，如果真的是「民意的表達」，犯嫌為何在作案前特地將手機格式化並回復原廠設定？這明顯不合乎常情，相信經過警方的偵辦，會將事實釐清。

    陸委會說，另外先前港人湯偉雄的案子，犯嫌特地從香港多次入境，有計畫性的潑漆後立刻離台；中共利用協力者對台進行跨境鎮壓是無可否認的事實。

    陸委會強調，面對中共的跨境鎮壓，政府已建立跨部會處理機制，堅定反制並提供受害者相關協助，一旦查獲在地協力者配合中共對台進行威脅、滲透或破壞的違法行為，一定依法查辦嚴懲。

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