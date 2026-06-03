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    首頁 > 政治

    澎湖縣長參選人+1 台聯黨主席周倪安參戰

    2026/06/03 17:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    台聯黨主席周倪安宣布投入下屆澎湖縣長選舉。（台聯黨提供）

    台聯黨主席周倪安宣布投入下屆澎湖縣長選舉。（台聯黨提供）

    澎湖縣長陳光復摔傷昏迷，不僅摔斷連任之路，也讓縣長選戰群雄並起，除了國民黨參選人陳振中、無黨參選人前馬公市長葉竹林、無黨參選人前澎湖縣副縣長許智富、無黨參選人海洋志工隊長陳盡川，台聯黨主席周倪安今（3）日宣布投入選戰，至於民進黨原訂今天提名吳淑瑾代夫出征，因摔機事件延到下 宣布。

    周倪安今天宣布參選澎湖縣長，提出聚焦6大方向政見：第1，守護漁業生存與漁民權益。第2，推動觀光升級與國際化。第3，改善海空交通與航線問題。第4，協助青年返鄉創業與就業。第5，強化離島醫療資源。第6，振興地方特色產業與海洋經濟。

    周倪安說，民進黨政府推動「外勞零付費、雇主全負擔」政策，將使澎湖漁民未來聘僱成本水漲船高，尤其澎湖多為小型漁船與沿近海漁業，並非有能力吸收高額成本的大型財團。若勞動部不顧地方產業實況，執意在3年內將相關政策推上路，恐使澎湖漁業陷入更嚴重的生存危機，甚至加速「滅漁」風險。

    周倪安說，投入澎湖縣長選戰，將針對澎湖縣政長期缺失提出具體解方，包括漁業生存、觀光轉型、交通航線、青年返鄉、離島醫療與地方產業振興等議題，對症下藥，讓澎湖不再只是被中央政策忽視的離島。為了本土派整合，台聯不排斥與其他政黨或地方人士進行溝通，只要目標是守護澎湖、守護台灣、阻止親中勢力坐大，台聯都願意保持開放態度。

    台聯黨主席周倪安去年就開始跨海經營。（台聯黨提供）

    台聯黨主席周倪安去年就開始跨海經營。（台聯黨提供）

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