批柯志恩卡高雄軍工產業 賴瑞隆：明明有能量卻推給傅崐萁

民進黨直播節目《午青LIVE》企劃「加點大來賓」，今（3日）邀請民進黨高雄市長參選人賴瑞隆與談。（圖由民進黨提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（3日）參與民進黨直播節目《午青LIVE》訪談時批評，國民黨集體阻擋國防採購對高雄產業影響甚鉅，無人機及台船潛艦等軍工業也是當地非常重要的產業，國民黨籍對手柯志恩身為國民黨智庫執行長，明明有能量卻兩手一攤，推給國民黨團總召傅崐萁，「未來要如何幫高雄發聲？」

節目一開始，賴瑞隆便帶來在地農漁會美食魚酥與高雄起家的特色手搖飲與大家分享。主持人林楚茵透露，她與賴從大學就認識，從擔任國會助理開始，到高雄擔任新聞局長，長期在第一線耕耘。賴瑞隆則說，自己是勞工子弟出身，深知基層家庭的辛苦，因此近日特別將在高雄市政府服務10年到擔任立委任內的建設心路歷程出書，並將版稅湊足10萬元全數捐給慈善總會，希望能用實質行動，讓慈善總會去照顧、幫助更多需要的人。

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談到高雄近年來的演唱會經濟，賴瑞隆表示，20幾年前時任高雄市長陳菊需要人才協助建設，他毅然決然舉家扎根高雄，從2009年世運會、成功舉辦第一場5萬人演唱會創造「演唱會經濟」的開端，到2013年首度引進黃色小鴨，借重國際知名IP讓大眾看見高雄港灣的美，近年更主辦許多文化交流市集活動。

針對藍白近日擋預算又擋軍購，賴瑞隆指出，柯志恩2017年擔任立委時就曾阻擋前瞻計畫，但該計畫旨在平衡城鄉差距，其中包含捷運建設、海科園區、科技園區等；2025年藍白通過的財劃法公式更是對高雄非常不利，高雄因幅員廣闊，非常需要經費平衡城市發展，分配款原本高雄可獲分配400億元，在新的公式下高雄僅能拿到200億元。

至於如何帶領高雄創造下一個黃金10年？賴瑞隆表示，未來高雄不會停下腳步，將延續歷任市長奠定的固有基礎，以「一機場、三中心」為目標，全面推動「六支箭」，包含基礎工業技術及設備升級、半導體聚落、AI算力中心暨應用服務、深化海洋經濟、活化農漁產業、提升優質觀光及深度旅遊等六大產業面向，讓「高雄品牌」持續走向國際。

最後，賴瑞隆加碼，未來擔任市長將在中央「0到18歲5000元成長津貼」政策的基礎上，落實「0到6歲每個月加碼1000元」政見，減輕父母壓力也真正照顧到高雄的下一代，歡迎更多人一起來高雄打拚，提升高雄的競爭力，迎向下一個黃金十年。

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