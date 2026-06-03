大讚菜色！突襲試吃國中營養午餐 羅廷瑋慘遭地方社團網嗆爆

羅廷瑋大讚營養午餐菜色。（取自「台中市南區大小事」社團）

台中市長盧秀燕近日宣布，115學年度起免費營養午策將擴及私立國中小學生，卻有家長在Threads爆料稱，台中一所國小營養午餐的湯，居然只有9顆脆丸，約30名學生根本不夠分，引發熱議。立委羅廷瑋日前在台中地方臉書社團發文，分享自己到光明國中「突襲檢查」，並分享菜色大讚「不是每間學校都做得到這樣」。沒想到，貼文一出遭社團網友嗆爆。

羅廷瑋週日（5月31日）在臉書社團「台中市南區大小事」發文表示，自己到光明國中「突襲」品嚐營養午餐。他指出，自己其實對校園營養午餐沒信心，走進去之前有點緊張。他表示，校園營養午餐，一直是他很在意的事，最近很多家長也相當關注，免費固然好，但更希望「好吃很重要，更要營養」。

請繼續往下閱讀...

羅廷瑋說，他當天到光明國中看工程成果，順道加碼突襲檢查，看看午餐餐點有無分配不均的問題。他指出，自己偷偷問了幾名同學，「每個人都比讚，還很興奮地告訴我『光明國中的午餐還不錯吃！』」羅廷瑋表示，那個表情是裝不出來的，結果讓他放心了許多。

他也分享當天菜單，是味噌拉麵、炒小白菜、香烤雞腿、冬瓜燒，水果竟然還是水蜜桃。他大讚：「搭配起來有主食、有蔬菜、有蛋白質、有水果，真的有在用心。不是每間學校都做得到這樣。希望這個標準，能繼續維持下去。」

不過，貼文一出，立刻遭社團網友嗆爆。網友紛紛留言：「這營養午餐太假了吧」、「你去蹭飯有沒有付錢」、「這個叫好吃？你家牛肉麵要不要也改賣一樣菜色」、「這文章也太假，最好會有同學說不錯吃，當我們以前沒吃過？」、「這午餐是認真？怎麼我以前讀書吃的便當都比這個好吃的樣子」、「吃得飽？」、「超好笑，留友看禮拜天的營養午餐」、「看到這菜色我還真的沒胃口」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法