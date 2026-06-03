喊成立新竹市「運動處」 莊競程：提升體育治理層級

新竹市長參選人莊競程說，若當選市長會推動成立運動處，提升體育治理層級。（莊競程競辦提供）

今天6月3日是世界自行車節，民進黨新竹市長參選人莊競程說，隨全民運動風氣普及，中央已成立運動部，地方政府也應提升體育治理層級。未來若當選市長，會推動市府教育處轄下的體育保健科升格為一級單位「運動處」，統整與運動和體育相關的業務，落實全民運動精神。

呼應市議員曾資程今天議會質詢與市議員參選人曾翰揚所提政見，莊競程認為，體育保健科隸屬教育處，除了辦理民眾體育、學校體育及競技運動培訓，還需負責營養午餐、衛生保健、環境教育等多項業務。體健科僅約18名人力，包括1名科長、2名科員、4名約僱人員及相關計畫人員，卻需承擔大量業務，難以全面推動城市運動發展。

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莊競程說，學生時期曾參與田徑、棒球、騎自行車及排球等運動，能理解運動環境對孩子成長與城市發展的重要性。他認為，好的運動環境能讓孩子在課業之外找到自信與成就感，讓新竹不只是一座科技城市、也是一座與國家運動戰略接軌、將運動融入日常生活的健康城市，若他當選市長，就會推動成立運動處，統整體育運動業務。

擔任水源里長的曾翰揚也提到，這些年常聽到教練、家長與選手反映，體育經費不足、訓練資源有限、場館設備仍有待改善，市民期待的不只是增加預算，而是能整合資源、培育人才、完善環境的專責單位，因此成立運動處有必要性。

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