空中纜車通勤？吳禹寰拋創新構想 南市府：納入南科4期評估

南市議員吳禹寰在今日的市政質詢上，對於南科4期交通，建議評估空中纜車通勤的可行性。（圖擷自南市議會市政總質詢直播畫面）

空中纜車有機會成為通勤工具？台南市議員吳禹寰今（3日）在市政總質詢時，針對南科4期開發所衍生的交通課題提出建議，主張市府應以開放態度看待各種新型運輸模式，將空中纜車納入未來交通規劃評估選項。對此，市長黃偉哲及交通局長王銘德均表示，只要有助於改善交通壅塞與提升運輸效率，都值得進一步研究，未來將納入整體評估。

交通局長王銘德答詢時表示，針對南科4期開發案，國科會與台南市政府已成立專案工作小組，持續討論開發衍生的交通衝擊問題。市府相關局處，包括都發局與交通局，也都參與中央單位的協商與規劃，並同步研議各項交通改善方案與可行性。

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市長黃偉哲則表示，市府對各種有助於改善交通的方案都抱持開放態度，他預計於下一個定期會期間，也就是今年8、9月左右，向議會提出相關交通規劃報告。

吳禹寰指出，南科4期不只是單純的產業開發案，更牽動整個南關線地區的發展轉型。隨著園區規模持續擴張，未來勢必帶來大量就業人口與車流，如果交通建設沒有超前部署，地方居民恐將首當其衝，面臨更嚴重的塞車問題與生活品質下降。

他強調，提出空中纜車構想並非要求市府立即興建，而是希望將其視為未來交通工具的可能選項之一。相較於傳統道路建設，空中纜車所需土地較少，可降低大規模徵收土地及環境衝擊，也符合國際城市近年發展多元、智慧運輸系統的趨勢。「不是一定要蓋，而是不能只有1種想法。」呼籲市府成立跨局處專案小組，將所有可行方案一併納入評估。

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