邱建富恐脫黨選彰化縣長 民進黨劃紅線：類似情事皆被開鍘

前彰化市長邱建富。（資料照）

民進黨提名立委陳素月參選2026彰化縣長，但黨內「類初選」落敗的前彰化市長邱建富揚言最快6月底前宣布參選。對此，民進黨發言人吳崢今（3日）強調，按照民進黨黨章，若違反黨的決議參選、或是未支持黨提名的參選人，將交由黨紀裁處，過去違紀脫黨參選等類似情事皆被撤銷黨籍。

邱建富2日接受資深媒體人黃光芹節目專訪，除批評綠藍的提名策略，一再自薦他才是最好的縣長參選人。當黃光芹問會否接受民進黨主席賴清德出面勸退？邱回應，「可以談，大家可以坐下來講，但我不會接受任何條件」，並表示最快6月底前就會宣布。

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對此，吳崢今天下午在民進黨中常會後記者會受訪指出，民進黨在彰化縣長選舉已經非常的篤定，提名陳素月競選彰化縣長，民進黨一直是一個有制度、守規矩的政黨。

吳崢表示，按照民進黨黨章，在黨已經提名參選人的狀況下，任何黨員若去支持其他政黨的人選、不支持民進黨所提名的人選，或者是違反黨的決議而登記參選，恐怕將交由黨紀和中評會進行裁處。

據此，吳崢提醒，未來若發生這樣的狀況，最後將交由民進黨中評會決定，但回顧過去脫黨參選、違紀登記參選等狀況，類似情事最後皆導致被撤銷黨籍、被開除，民進黨的規章非常清楚。

吳崢並喊話說，中央黨部希望所有民進黨員，2026年地方大選的目標非常清楚，就是要在全台各地有所突破，希望所有黨員與賴清德一起，「大家團結努力，為台灣打拚。」

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