「新店市長」風波延燒！ 詹江村嗆黃瓊慧要求道歉 反遭酸：你才該道歉

桃園市議員黃瓊慧（左）與詹江村。（資料照）

桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮，因學生一句「新店市長」的玩笑話，遭國民黨市議員詹江村發文批評。對此，武陵高中學生會昨（2）日發布公告，表示今日將連署要求詹江村道歉，詹則回應「歡迎提起民事訴訟」。今（3）日詹江村更發文要求民進黨桃園市議員黃瓊慧道歉，遭黃瓊慧直球對決反擊，雙方在社群平台上猛烈交鋒。

詹江村稍早在臉書發文點名黃瓊慧，稱她是「三寶議員」並要求道歉。針對公審學生的指控，詹江村澄清自己沒有公審或肉搜任何學生，過程中並未揭露貼文者資料，至今都不知道貼文的學生是誰，「既然不知道是誰，我們又公審了誰？網爆了誰？請問！」

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詹江村更憤怒指控，「你們一直指控我肉搜學生，請拿出證據。如果有任何證據，我今天就向議會遞出辭呈，辭掉議員。如果沒有，妳也不會跟我道歉，因為妳翻車也翻習慣了！指控一個人也拿不出任何證據，公信力已經蕩然無存，只是為了刷存在感而抹黑我！」

對此，黃瓊慧發文直球對決，她首先要求詹江村不要幫她取「三寶議員」的綽號，並強調詹江村既然糾正學生隨便給人取綽號是沒家教，就應該用同樣標準向她道歉，「我很在意你給我取的這個綽號，也不是很高興你時常這樣嘲諷我、讓我時常被你的支持者霸凌、留言嘲笑，你也時常跟市府配合、用流量修理我，讓我非常痛苦、身心健康都受到影響。」

黃瓊慧直言，自己不認識該名學生，是詹江村發出第一篇文（現已刪除）後，學生在Threads上發文表示很害怕、哭了5小時，外界才知道是誰。她表示該生根本不是民進黨青鳥，甚至曾發文罵過她，自始至終她都沒指控詹江村肉搜學生，而是詹江村的文章帶風向，導致其支持者不理性肉搜學生、惡意評論學校，甚至揚言包圍學校。

黃瓊慧強調，有必要對一個18歲的高中生這樣嗎？「如果是要為了學生的白目行為跟你道歉，那我願意道歉。對不起，請放過學生和學校、也放過你自己吧。」

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