公審武陵學生不只拒道歉！詹江村又批教育失敗 嗆家長也要負責

國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢典，有學生戲稱他「新店市長」，遭國民黨市議員詹江村發文公審，甚至其支持者發動肉搜，讓當事學生嚇得關閉社群。隨著輿論延燒，詹江村不僅堅持不道歉，還反過來指控民進黨的民代害學生被霸凌，甚至要學生的家長負責。

詹江村今（3日）傍晚在臉書發布影片，「這個學生呢，在這個張善政市長參加學校畢業典禮的時候，對著市長攝影，並且大喊新店市長，語帶戲謔嘲笑這樣的口吻，然後再把這個影片放到社群網站上面繼續操弄，讓底下很多網友對張善政產生了很多的這個辱罵。那我是覺得說今天民主自由，每個人的政治理念可以不一樣，但是對於學校邀請過來參與畢業典禮的貴賓（不能不禮貌）。畢業典禮是屬於所有同學的，不應該是個人學生作秀的一個地方。為了展現個人的英雄主義，破壞到整個畢業典禮的氛圍。」

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他接著說：「但是從頭到尾，我並沒有去說這是哪一個學校，當然更沒有所謂的去肉搜這個學生，我們也沒公佈這個學生到底是誰，我到現在我都不知道他是誰，叫什麼名字？是男是女？但很遺憾的是，民進黨的幾位候選人一直在操弄，甚至於這個學生就是他們公佈出來的。像民進黨的市長候選人黃世杰，他就把學校名稱說出來了，我們並沒有說出學校名稱啊，黃世杰竟然還鼓勵，說這是年輕人的獨立思考能力，是社會最可貴的資產，所以社會最可貴的資產是今天學校邀請貴賓來參加畢業典禮，然後當場去嗆他？去羞辱他？然後拍成影片放到網路上面讓人家訕笑？」

「黃世杰，這是你對小孩子的教育嗎？我認為這就是一個教育失敗，這是可受公評的。我並沒有把哪個學校給點名出來，但是我認為這個學校對學生的教育，確實是失敗的，家長也必須要付出責任。不應該說今天你把影片放到網上，我們對這個影片提出評論，就說我們是霸凌學生、霸凌這個學校，我們是針對這個事件提出評論。請這些民進黨的市長候選人，還有這些議員候選人，不要刻意的去製造社會的紛爭對立。」

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