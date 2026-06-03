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    首頁 > 政治

    綠營質疑延會審預算卻飛日本 羅廷瑋：許智傑去年7月也帶隊到日考察

    2026/06/03 16:27 記者林欣漢／台北報導
    立法院教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋（左2）於延會期間安排赴日考察，同行者包括立委羅智強（左3）、徐巧芯（左）、王育敏（右3）、陳玉珍（右），及民眾黨立委劉書彬（右2）。（圖由羅智強提供）

    立法院教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋（左2）於延會期間安排赴日考察，同行者包括立委羅智強（左3）、徐巧芯（左）、王育敏（右3）、陳玉珍（右），及民眾黨立委劉書彬（右2）。（圖由羅智強提供）

    立法院本會期自6月1日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日考察，民進黨批評，放著預算不審，卻帶頭用公費出國考察，是想繼續當薪水小偷？對此，人在日本的羅廷瑋透過錄影回應，民進黨籍交通委員會召委許智傑去年7月帶隊到日本仙台機場考察「高雄一日本仙台新航線」，綠能你不能，如此雙標令人遺憾。

    羅廷瑋表示，此次考察於初期進行考察意願調查時，即清楚告知「考察行程機票等相關費用請自理」，許多委員共襄盛舉。營養午餐專法即將進入審議階段，希望參考日本營養午餐專法的政策、實際運作模式及AI教育，帶回造福台灣學子。

    羅廷瑋說，去年7月交通委員會召委許智傑帶隊到日本仙台機場考察「高雄一日本仙台新航線」，綠能你不能，如此雙標令人遺憾。為了孩子應該起身行動，而不是只動嘴巴說說。

    對於民進黨質疑，羅廷瑋所謂的考察，就是每天挑一兩間學校「走一走」、「看一看」，行程相當輕鬆。羅廷瑋辦公室也揭露此次考察行程，5月31日下午2點松山機場集合後搭機前往東京羽田機場，晚間抵達飯店。6月1日上午前往港區立青山小學校考察ICT教育見學，下午則赴廣尾學園中學校高等學校，同樣考察ICT教育見學。

    6月2日上午前往多摩市立瓜生小學校考察營養午餐見學，下午赴足立區教育委員會，了解當地營養午餐現狀，並安排營養師及相關人員解說。今（3日）前往中央區教育委員會，了解「中央區GIGA學校構想推進計畫」，中午從羽田機場搭機，預計下午5點抵達台灣。

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