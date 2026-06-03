民眾黨不徵召選彰化縣長！「芬園媳婦」蔡壁如：未失信台中海線鄉親

民眾黨中央委員蔡壁如對選決會做出不提名彰化縣長參選人的決議，表示尊重同時強調不會退黨。（蔡壁如提供）

民眾黨選舉決策委員會（選決會）今（3日）天中午決議2026年不徵召彰化縣長候選人，對此，身為「彰化芬園媳婦」的蔡壁如聲明表達尊重，卻也深感遺憾。

蔡壁如指出，彰化這一戰不該輕易缺席，她這幾個月走訪基層感受到強烈的改變與「藍白合作」期待；她更提出數據佐證，強調有超過5成藍營支持者與8成民眾黨支持者都希望透過民調整合出最強人選。她直言，黨中央不提名的想法，與她實際感受到的基層真實民意存在明顯的差距，她最遺憾的是眾多支持者的期待最終未能被黨中央充分回應。

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由於選決會不提名的原因之一包含蔡壁如對台中海線鄉親的承諾，認為蔡壁如2024年立委選舉後曾公開表示「已深深愛上台中海線，未來將持續深耕地方，並強調「我說過的，一定做到。」對此，蔡壁如在聲明中澄清，自己對海線的服務與承諾從未改變，但面對越來越多彰化鄉親希望她承擔責任，她同樣有責任傾聽。

蔡壁如聲明稿全文如下：

尊重民眾黨決定，但我不會放棄回應民意的期待

持續深耕地方，與民意同行

針對台灣民眾黨選舉決策委員會今（3）日決定2026年不徵召彰化縣長候選人，我表達尊重，但也深感遺憾。因為我始終相信，彰化這一戰不是沒有機會，而是不應該輕易缺席。過去這段時間，我走訪彰化各鄉鎮市，走進工廠、踏入田間，深入社區、市場與地方團體，傾聽農友、勞工、青年朋友、中小企業以及各界鄉親的聲音。我所感受到的，不是冷漠，而是期待。期待改變、期待團結、期待藍白合作，也期待民眾黨能夠勇敢承擔責任，投入彰化縣長選舉，為彰化開創新的可能。

「藍白支持者希望用民調找人選」

根據多份公開民調顯示，超過五成藍營支持者以及超過八成民眾黨支持者，都支持透過民調方式進行整合，找出最有機會勝選的人選。這些數據背後所代表的，不只是民調結果，更是基層民意真實存在的期待。因此，我必須坦率地說，我尊重選舉決策委員會的想法，但這個想法與我這幾個月實際走訪彰化所感受到的基層民意，確實存在明顯差距。

我最遺憾的不是我個人。我最遺憾的，是許多期待民眾黨投入彰化縣長選戰的支持者、許多期待藍白合作找出最強人選的鄉親朋友，以及許多期待彰化能有不同選擇的民意，最終未能被充分回應。

針對選舉決策委員會提及我對台中海線的承諾，我也要鄭重說明。我對台中海線的承諾從來沒有改變。目前，我仍然還有在海線服務、走行程，與海線鄉親保持聯繫。但身為彰化芬園媳婦，當越來越多彰化鄉親希望我能夠回到彰化承擔責任時，我也有責任傾聽這份期待。無論是海線或彰化，都是民意的延伸，我關心的從來不是個人的政治位置，而是如何回應人民的需要。民主政治本來就有不同的判斷與選擇。我尊重選舉決策委員會的想法，也尊重黨內最終的安排。我加入民眾黨，不是為了個人的位置，而是因為認同柯文哲主席創黨時所堅持的理念與價值。因此，我不會退黨。但同樣地，我也不會離開基層，更不會離開彰化。

民眾黨選擇不投入彰化縣長選戰，那是黨的選擇。但繼續傾聽彰化人民的聲音，是我的選擇。因為彰化鄉親真正關心的，不是政黨內部的紛紛擾擾，而是有沒有人願意走進地方、理解地方，並為地方承擔責任。未來，我會繼續勤走地方、傾聽民意、服務鄉親，持續與基層及支持者站在一起。守住彰化，不只是守住一場選舉，而是守住彰化的希望。接住未來，不只是提出願景，而是接住每一個家庭的期待。穩住生活，不只是政治口號，而是讓人民能夠安心工作、安心生活的責任。我相信，真正的政治不只存在於選舉，更存在於陪伴人民的每一天。因此，我的腳步不會停下。我會繼續與彰化鄉親同行。謝謝所有一路支持、鼓勵我的朋友。

彰化芬園媳婦蔡壁如

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