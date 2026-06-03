鄭麗文嘆若無鄭習會「我無足輕重」 民進黨：台灣無須依附中國

國民黨主席鄭麗文曾任中共總書記習近平邀請率團訪中。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文赴美與舊金山僑學界晚宴，談到「若沒有『鄭習會』，說實在我只是個陽春國民黨主席，甚至我可能根本就無足輕重。」對此，民進黨發言人吳崢今（3日）強調，台灣不需要做為中國的附屬，鄭麗文此言是對自己的政黨及職位沒信心，也太小覷台灣民主。

吳崢質疑，國民黨主席怎麼會覺得，如果沒見習近平就是一屆陽春黨主席？自己感到滿遺憾，鄭麗文似乎對自己的職位及政黨沒什麼信心。

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吳崢說，過去國民黨執政、馬英九擔任總統時期，國民黨當時很喜歡向台灣社會宣傳一個論述，「台灣需要依附中國來取得更大的發展，台灣可以做為外資進入中國的橋樑，可以做為台商與中國之間的中轉站」，好像台灣沒辦法做為一個獨立自主的存在，一定要依附中國才有重要性，民進黨當時就覺得這樣的看法太低估台灣的實力，也欠缺對台灣的自信。

吳崢表示，這幾年大家都看到，台灣不需要依附中國，獨立自信地和世界各國交往，無論是做生意、國際外交、或是很多體育文化活動，台灣現在在世界舞台上都越來越發光發熱。對民進黨而言，「我們認為台灣就是台灣，台灣不需要做為中國的附屬」。

吳崢並強調，台灣的民主政黨，不論哪個黨都代表台灣社會一部分的民意，所以鄭麗文應該要對自己的政黨和工作、以及把票投給國民黨的選民更有自信，不需要覺得沒有中國當靠山就什麼都不是，這樣是太小覷台灣，也太小覷台灣的民主。

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