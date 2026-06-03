鄭麗文赴美讚習近平、反台獨！綠委：國民黨淪中共統戰外圍組織

國民黨主席鄭麗文（中）訪美於舊金山參加首場僑宴。（取自國民黨直播畫面）

國民黨主席鄭麗文訪美於舊金山參加首場僑宴，並在會中大肆宣揚中共領導人習近平的善意及傳遞「反台獨」論述。民進黨立委王定宇今怒批，鄭麗文所領導的國民黨，活成了一個中共統戰外圍組織的樣子，質問國民黨內部的中華民國反共派是否不復存在？如今國民黨從上到下若將名字遮掉真的會以為是國台辦。

王定宇指出，鄭麗文去到美國的僑宴花了40分鐘，完全照中國共產黨那一套論調，不但鼓吹統一，還大肆誇獎中共領導人習近平對台灣的善意，也配合中國的論調所謂的「反台獨」。打破了長期以來在僑界反共的、支持中華民國的，與紅色中國（中共）的僑界之間的分界線的，鄭麗文還歡迎中華人民共和國的僑民來參加她的僑宴，在反共的老華僑與僑社們，引起很大的波瀾。

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王定宇：國民黨從鄭麗文以降 幾乎全面紅統化

王定宇質疑，與此同時，國民黨的副主席張榮恭又要出發去廈門參加國共論壇，國民黨前主席洪秀柱在台灣的平溪放個天燈，都要在上面寫促統的言論。現在國民黨從黨主席鄭麗文以降，幾乎全面的紅統化，嘴巴說的是中共的統戰論調，處處誇獎中國，完全不提中國對台灣的武力威脅。

王定宇批說，鄭麗文誇獎習近平的善意，卻不敢面對連《紐約時報》記者訪問總統賴清德，就被中共驅離，這個叫善意？中共每一天用軍事力量威脅台灣，在台灣的防空識別區騷擾，這個叫善意？不讓台灣參加國際相關組織包含世界衛生大會、國際刑警組織這個叫善意？

王定宇痛批，國民黨完全沒有看到台灣被中國的威脅以及打壓，處處配合中國，要消滅台灣的主權存在，現在鄭麗文所領導的國民黨，活成了一個「中共統戰外圍組織」的樣子。台灣社會是不能接受這樣子附庸在中共之下的政黨，一面領台灣人民的稅金，一面要消滅中華民國台灣的主權。

「中國國民黨內部，長期從蔣介石、蔣經國到現在，中華民國派的人在哪裡？中華民國反共派在哪裡？」王定宇質問，長期以來，支持中華民國、反對中國共產黨，在國民黨內部應該是主流的，現在怎麼鴉雀無聲，所以國民黨是不是已經產生了質變，變成了一個中共紅統的外圍組織？

王定宇直言，國民黨內部的中華民國派、中華民國反共派是不是還存在？有沒有聲音可以發出來？這不僅攸關台灣的政治發展，其實也攸關中國國民黨的後續，「現在的國民黨真的從上到下，全部講話內容如果遮掉名字，你真的會以為他是國台辦，變成這個樣子，確實讓人遺憾。」

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