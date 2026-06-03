超壯觀！北市府首次千台無人機展演 網嘆「宣傳不足」

蔣萬安今出席「哈維爾的長椅」揭幕式，接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

COMPUTEX正在台北市南港展覽館舉行，台北市電腦公會昨（2）日晚間在台北市政府與101周邊夜空，進行北市首次「1000 台無人機群飛展演」，有民眾在網路社群平台發文表示，路過看到很壯觀，但覺得宣傳不足；台北市長蔣萬安今受訪表示，未來有這樣展演，市府會加強行銷宣傳。另輝達今天在IG官方帳號發出北市府週一在101點燈的影片，還主動標記、邀請蔣萬安協作貼文，」蔣萬安也留言「Welcome home」。

蔣萬安：未來會行銷宣傳

台北市電腦公會（TCA）主辦，於2日晚間在台北市政府與台北 101 周邊夜空，演出總長12分鐘的「1000 台無人機群飛展演」，讓不少人驚艷；但也有民眾在網路平台留言，是路過才看到，覺得宣傳行銷不夠。

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蔣萬安今天下午出席大安森林公園舉行的「哈維爾的長椅」揭幕式前受訪，被問到外界有認為宣傳不足一事時，只強調很高興，也謝謝Computex主辦單位規劃無人機的展演，很高興整個展出非常順利成功。未來有這樣無人機的展演或大型的演出，市府都會來行銷宣傳。而週一市府在101點燈，歡迎輝達正式落腳談北及舉辦GTC，今天也看到輝達官方社群的小編有宣傳，同時主動標記他協作，讓世界看到台北美麗的夜景。

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